Limone Piemonte 2025-2026: la storia di Jarno Marro e di una tradizione che cresce tra Lemon Park e la nuova Ice Arena

Passione, e uno sguardo rivolto al futuro: così la famiglia Marro contribuisce alla vita turistica del paese. A Limone Piemonte il biennio 2025-2026 si apre all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di rinnovamento, grazie all’impegno di giovani imprenditori che investono nel territorio con idee fresche e innovative.

Tra loro Jarno Marro, classe 1988, erede di una famiglia di giostrai che ha saputo trasformare un mestiere itinerante anche in un progetto stabile, radicato e pensato per la comunità.

Lemon Park: Il Parco Divertimento Estivo nel Cuore della Montagna

Tutto parte da Lemon Park: il parco divertimento estivo nel cuore della montagna. Punto di riferimento dell’estate limonese, il Lemon Park di Via San Giovanni 36 continua a richiamare famiglie e bambini grazie a un'offerta ricca e curata.

Questo parco divertimenti non è solo un insieme di attrazioni, ma un luogo nato per unire divertimento, tradizione e amore per la montagna. Le ultime stagioni hanno registrato un grande afflusso di visitatori, attratti da gonfiabili, tappeti elastici, tiro a segno, ed aree sportive.

Nasce la Family Zone: Intrattenimento Estivo Serale

A seguire nell’estate 2024 a grande richiesta nasce il Family Zone, una seconda area divertimenti dedicata a famiglie e ragazzi. Questa area è situata nel centro del paese dando così la possibilità di divertirsi anche nelle ore serali.

Ogni estate vengono proposti eventi speciali, spettacoli e attività dedicate a tutti, rendendo queste due aree un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo nelle Alpi Marittime.

Ice Arena: La Nuova Avventura Invernale 2025-2026

Per la stagione invernale 2025-2026, Jarno Marro conferma il proprio impegno nel territorio con la gestione della pista di pattinaggio Ice Arena, nel cuore del paese. Si tratta di una struttura moderna di oltre 600 metri quadri, pensata per diventare uno dei poli d’attrazione principali del periodo natalizio.

La pista offre orari ampliati, pattini di ultima generazione e un ambiente suggestivo, ideale per famiglie, ragazzi, scuole e gruppi in vacanza. Le tariffe sono strutturate per essere accessibili e permettere a tutti di vivere la magia del pattinaggio durante le festività, contribuendo ad arricchire l’offerta turistica invernale di Limone.

Una Famiglia di Giostrai che Guarda Lontano

La storia di Jarno affonda le sue radici nella tradizione dei giostrai, un mestiere che la sua famiglia porta avanti da generazioni. Oggi questo patrimonio si evolve in una presenza stabile sul territorio, con l’obiettivo di costruire qualcosa di duraturo e significativo per la comunità.

Dalla vita itinerante ai progetti fissi come Lemon Park, Family Zone e la Ice Arena, il percorso del Sig Jarno testimonia l’impegno nel creare valore, offrire servizi di qualità e contribuire al tessuto sociale ed economico del paese.

Sinergia Territoriale e Attrazione Turistica

Un territorio che cresce grazie anche alla collaborazione e L'integrazione tra parchi divertimento, attività sportive e la vicinanza della Riserva Bianca Per crea una filiera turistica più completa. Il lavoro di questa famiglia si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo nuove opportunità e rafforzando l’attrattività del territorio per il biennio 2025-2026.

Contatti aggiornati Ice Arena – Limone Piemonte

Tel. 335 8243345

Email: jarnomarro@hotmail.it

Facebook Ice Arena: Ice Arena

Instagram Ice Arena: @icearena25