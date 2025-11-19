 / Eventi

Eventi | 19 novembre 2025, 11:26

Sergio Dalmasso presenta a Cuneo il suo nuovo libro "Comandante Che Guevara"

Sabato 22 novembre il Circolo "Rosa Luxemburg" ospiterà l'incontro con l'autore e Fabio Panero

Immagine di repertorio

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 17, presso il Circolo “Rosa Luxemburg” di Cuneo, in via Saluzzo 28, Sergio Dalmasso presenterà il suo nuovo libro "Comandante Che Guevara. La vita, le battaglie e il pensiero politico di un rivoluzionario". L’autore dialogherà con Fabio Panero, segretario del Circolo PRC “Rosa Luxemburg”. L’incontro è promosso da Rifondazione Comunista, dal Circolo ARCI Rosa Luxemburg e dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

A seguire cena di autofinanziamento. Si può prenotare su WhatsApp al numero 347 7213275.

cs

