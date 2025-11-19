 / Eventi

Eventi | 19 novembre 2025, 09:50

Sicurezza stradale a Cuneo: domani un workshop aperto a tutti

Ad organizzare l’evento è la Federazione Motociclistica Italiana grazie al referente per il Piemonte Csas ed Educazione stradale Federmoto, Alessandro De Gregori

Domani, giovedì 20 novembre, è in programma a Cuneo una giornata dedicata al tema della sicurezza stradale, con workshop aperto a tutti. 

Ad organizzare l’evento è la Federazione motociclistica italiana grazie al referente per il Piemonte Csas e Educazione stradale Federmoto, Alessandro De Gregori. 

La manifestazione – dal carattere gratuito – si terrà a partire dalle 18 presso il Centro incontri don Marro di via Aisone 12100. 

“Sarà l’occasione per affrontare un percorso di consapevolezza – dichiara De Gregori – dedicato a tutti gli utenti della strada, pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti, in compagnia di esperti e formatori della Fmi”. Nell’occasione sarà anche offerto un gadget.

Per info alessandro.degregori@federmoto.it 

Tel 3386197632

cs

