Anas: lavori sulla tangenziale ovest di Bra e sulla SS231 a Madonna dell'Olmo

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione per un tratto lungo la SS702 “Tangenziale Ovest di Bra” e la sostituzione dei giunti di dilatazione sulla statale 231 “di Santa Vittoria” a Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo.

Lungo la Tangenziale Ovest di Bra, a partire da oggi, mercoledì 19, e fino a domani, giovedì 20 novembre, sarà chiusa al traffico la corsia di marcia in direzione Fossano per un tratto di 400 metri all’altezza dell’intersezione con la SP48 (via G. Piumati). Durante i lavori la circolazione sarà indirizzata sulla corsia di sorpasso e sarà chiusa al traffico la relativa rampa di immissione in Tangenziale da via Piumati.

A partire da domani, giovedì 20, e fino a mercoledì 26 novembre i lavori interesseranno un tratto di 500 metri all’altezza dell’intersezione con la SP662 (via Savigliano). Per consentire l’esecuzione dei lavori sono previsti restringimenti di carreggiata alternativamente lungo la corsia di marcia e di sorpasso con deviazione della circolazione sulla corsia libera. Prevista inoltre la chiusura al transito della rampa di uscita dalla Tangenziale sulla SP662.

Infine, tra lunedì 24 e venerdì 28 novembre è in programma la chiusura al traffico della rotatoria di via San Rocco e della rampa di immissione in Tangenziale dalla SP662 (km 5,900).

Le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria 7:00 – 19:00, esclusi sabato e domenica.

Per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione sul ponte ferroviario al km 82,450 della SS231 “di Santa Vittoria” a Madonna dell’Olmo, a partire da domani, giovedì 20 e fino a venerdì 21 novembre sarà chiusa al traffico la corsia in direzione Fossano con circolazione deviata sulla rete locale tramite indicazioni in loco.

Nessuna limitazione per chi procede da Fossano in direzione Madonna dell’Olmo.