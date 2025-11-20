Mondovì: dal progetto “Un sorriso per Giorgia” arriva un visore all'Oncologia ASL CN1

Mongolfiere, distese di prati, l’azzurro del cielo: insomma immagini in 3D rilassanti, che coinvolgono e distraggono. E’ ciò che si assiste indossando il visore, utilizzato per contenere o eliminare gli stati di ansia che spesso interessano soggetti in occasione dell’applicazione degli accessi venosi per le successive sedute di chemioterapia (circa 200 in Asl CN1) .

L’apparecchiatura, presentata ieri (mercoledì 19 novembre), è stata donata alla struttura di Oncologia dall’associazione Esedra, in relazione al progetto “Un sorriso per Giorgia” per l’utilizzo da parte del team degli accessi venosi centrali che fa riferimento alla struttura dipartimentale diretta da Dario Giaime.

Il direttore sanitario Monica Rebora, presente con il direttore generale Giuseppe Guerra (che poi rassicurerà sul massimo impegno per avviare o concludere entro il 2026 importanti interventi sul Regina Montis Regalis) ringrazia per la donazione e per tutto quanto negli anni l’associazione ha consentito di realizzare con il contributo di un progetto che fa del bene a tutti.

La coordinatrice del team (che lavora su Mondovì, Savigliano e Ceva) Agnese Pizzorno e il medico Paolo Guffanti spiegano l’utilizzo del visore: “Spesso i pazienti sono in ansia non perché temano un intervento non particolarmente doloroso, bensì perché intravvedono il percorso successivo della chemioterapia. Sono già stati effettuati 50 interventi con il nuovo strumento e quasi tutti confermano di uscire rilassati dall’esperienza. I risultati sono ancora parziali, ma rassicuranti poiché il visore migliora la qualità percepita.”

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo plaude ad iniziative importanti che incidono sul benessere e ringrazia Esedra, la famiglia di Giorgia e la Famija Monregaleisa che collabora: “Nulla deve essere dato per scontato - dice il primo cittadino e presidente della Provincia -, questa è un’ulteriore tappa di un percorso che continua, a sostengo degli operatori del comparto sanitario.”

Intervengono Maria Rosa in rappresentanza di Esedra che preannuncia, insieme a Roberto Bella (Roby) dei Trelilu, i prossimi spettacoli di raccolta fondi, in calendario il 20 marzo dell’anno prossimo al Baretti di Mondovì e il 21 al Toselli di Cuneo, con la partecipazione di Carlotta Iorsetti, attrice di teatro, soubrette e presentatrice.

Il papà di Giorgia, Silvio, con la moglie Stefania ricorda la nascita del progetto nel 2007, in un momento molto triste: “Abbiamo cercato di avviare un’iniziativa un po’ alternativa. Tutto avviene con la massima trasparenza: al netto delle spese ciò che viene raccolto è utilizzato interamente per finanziare progetti per l’ospedale”.