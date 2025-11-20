Caramagna Piemonte in lutto per la scomparsa di Piero Demichelis, storico presidente Avis

Caramagna Piemonte piange la scomparsa di Piero Demichelis, 89 anni, presidente onorario dell’Avis e per quarant’anni consecutivi alla guida della sezione locale. Durante la sua lunga attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello provinciale e ha raggiunto le 100 donazioni di sangue, traguardo che gli era valso la croce d’oro.

Molto attivo nella vita pubblica, Demichelis è stato per diversi mandati assessore all’Agricoltura del Comune e ha fatto parte dell’amministrazione della casa di riposo del paese. Era inoltre legato da una profonda amicizia con la famiglia Osella.

Il funerale sarà celebrato sabato 22 alle ore 15 nella parrocchia di Caramagna.