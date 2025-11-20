 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 novembre 2025, 20:08

Caramagna Piemonte in lutto per la scomparsa di Piero Demichelis, storico presidente Avis

Per quarant'anni è stata la figura di riferimento per la comunità: sabato 22 il funerale alle 15

Piero Demichelis

Piero Demichelis

Caramagna Piemonte piange la scomparsa di Piero Demichelis, 89 anni, presidente onorario dell’Avis e per quarant’anni consecutivi alla guida della sezione locale. Durante la sua lunga attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello provinciale e ha raggiunto le 100 donazioni di sangue, traguardo che gli era valso la croce d’oro.

Molto attivo nella vita pubblica, Demichelis è stato per diversi mandati assessore all’Agricoltura del Comune e ha fatto parte dell’amministrazione della casa di riposo del paese. Era inoltre legato da una profonda amicizia con la famiglia Osella.

Il funerale sarà celebrato sabato 22 alle ore 15 nella parrocchia di Caramagna.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium