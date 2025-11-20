Scrittori caragliesi sul palco: suor Raffaella Falco presenta il suo libro

Venerdì 21 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Civico di Caraglio si terrà la presentazione del libro "Non sai mai chi ti metti in casa" di suor Raffaella Falco, con illustrazioni di Luca Giovannini. Un evento che celebra la creatività letteraria locale e la ricchezza culturale del territorio.

Autrice alla sua prima opera, suor Raffaella Falco propone un'interessantissima novità editoriale. Il suo libro rappresenta, in un certo senso, una contemporanea reinterpretazione del celebre "Castello Interiore" di Teresa d'Avila, ma declinato in chiave moderna e originale. Invece delle "stanze" spirituali classiche, protagonisti dell'opera sono i temi e i conflitti tipici delle riunioni condominiali, trasformati attraverso incarnazioni fiabesche e simboliche.

In questo modo, grandi argomenti che appartengono tradizionalmente alla vita spirituale – il pericolo del male, la capacità di ricrearsi nelle difficoltà, l'accoglienza dell'altro, la cura di sé, la necessità di restare aperti alla luce – vengono affrontati con un linguaggio simpatico, immediato e alla portata di tutti, senza tuttavia perdere di profondità e serietà. Attraverso i dialoghi condominiali, suor Raffaella svela molto di sé stessa, del proprio cammino spirituale e del mondo della consacrazione femminile, interagendo con i vari personaggi e mettendone in luce le attese più profonde.

Il percorso narrativo conduce a una conclusione che rivela il senso profondo del lavoro spirituale: il raggiungimento della pace, almeno per una sera, come recita il Salmo 4,9: «In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare».

All'incontro interverrà Maria Silvia Caffari. La serata sarà accompagnata da brani musicali cantati e suonati dalla band "URAKOZE", che arricchiranno l'atmosfera della presentazione con momenti di intrattenimento musicale.

L'ingresso è libero senza prenotazione.