Scuole tecniche San Carlo dove lavorare il legno è un'arte, ma soprattutto una professione certa [VIDEO]

Da un anno le Scuole Tecniche San Carlo hanno una nuova sede in via Cascina Colombaro nell'area commerciale del centro di Cuneo, a pochi metri dall'uscita dell'Est-Ovest, ma la stessa attenzione alla formazione dei ragazzi.





Da sempre la scuola si distingue per il piano formativo dedicato alla lavorazione del legno, consentendo agli alunni di potersi inserire nel mondo del lavoro con l'opportuna preparazione e competenza.

GUARDA L'INTERVISTA NEL VIDEO:

dichiara la direttrice Erica Pellegrino”.





Per i ragazzi delle medie, che stanno valutando la scelta delle superiori, Scuole Tecniche San Carlo può rappresentare una valida alternativa professionalizzante, dove ricevere un'istruzione di base con le materie tradizionali (lingua italiana, inglese, matematica, scienze) a cui si alternano ore in laboratorio, tecnologie informatiche, disegno tecnico e ornato, per rispondere ai nuovi profili richiesti dalle aziende del territorio o dal settore industriale di riferimento. Un piano didattico arricchito dallo stage in azienda al terzo anno, che consente di porre le basi per il proprio futuro.

Una realtà che al termine del triennio consente di usufruire di passerelle con altri istituti della provincia di Cuneo per completare gli studi con il quarto e quinto anno per il conseguimento del diploma di Maturità.



In quanto agli sbocchi professionali vi sono diversi ambiti di impiego a partire sicuramente da quello artigianale, dei serramenti, dell'industria del design, arrivando al restauro e all'arredamento.

Le scuole offrono altresì corsi serali e rivolti agli adulti.



“Ci sono corsi – conclude Pellegrino - non solo nel settore della lavorazione del legno, ma anche in quello della sartoria, dell'assistenza familiare e alla persona, figure educative per baby parking e asilo, e corsi per operatori socio sanitari”.