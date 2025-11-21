Confapi Cuneo punta sulla formazione per imprese più competitive e innovative

Confapi Cuneo rilancia il proprio impegno per la formazione, proponendo un calendario ricco di eventi, incontri e aggiornamenti pensati per accompagnare imprese e professionisti nelle sfide dei prossimi mesi. Un servizio che esprime la filosofia dell'associazione nel rispondere ancora una volta alle esigenze espresse dalle imprese associate che intendono guardare al proprio futuro in modo consapevole e lungimirante.

“Confapi – spiega il presidente Massimo Marengo -, l’associazione datoriale delle piccole e medie industrie della provincia di Cuneo, programma le iniziative in base alle richieste che provengono dalle aziende stesse. Collaboriamo con i principali protagonisti di ogni settore per offrire sempre servizi di qualità per creare dei veri e propri laboratori delle idee imprenditoriali”.

L’obiettivo è, quindi, quello di fornire agli associati strumenti concreti e immediatamente applicabili, creando allo stesso tempo occasioni di confronto, networking e crescita condivisa. Gli appuntamenti programmati fino a maggio 2026 rappresentano un’opportunità per anticipare i cambiamenti e affrontare con consapevolezza i nuovi scenari economici e tecnologici.

Confapi sostiene il progetto di scuole come l’Itis di Cuneo che attiverà da settembre, insieme a soli altri due istituti della Granda, il corso di studi Made in Italy (un liceo che combina materie economiche e umanistiche), per formare nuove figure professionali che sappiano affiancare gli imprenditori nei vari aspetti gestionali e organizzativi con forte specializzazione tecnica.“Far incontrare domanda e offerta sul territorio – sottolinea la direttrice Chiara Carlini – è un modo per ridurre le distanze e per far conoscere ai più giovani l’incredibile realtà industriale che rende la Granda una provincia con il PIL in crescita dell’1,7% e con esportazioni oltre gli 11 miliardi (dal Rapporto Cuneo 2025 della Camera di Commercio). Sistemi produttivi molto spesso leader nel loro settore per innovazione, qualità dei prodotti, creatività ed eccellenza nella produzione”.

L’offerta formativa vede un programma ampio e diversificato, che spazia dai nuovi corsi di sicurezza sul lavoro all’innovazione, con le nuove regole imposte dall’Accordo Stato-Regioni 2025, alle nuove tecnologie, l’AI in particolare come leva strategica imprescindibile per le aziende che vogliono restare competitive e velocizzare processi interni a tutti i livelli mantenendo, ovviamente, valori etici e di responsabilità sociale come guida alle opportunità che si possono cogliere da questa radicale trasformazione. “Un'innovazione che sia davvero consapevole, utile e sostenibile”, come ci tiene a chiarire Carlini.

“Il programma degli eventi - aggiunge – include sia percorsi formativi specifici, come IMPRESA FUTURA, un ciclo quelli di 6 incontri teorici e pratici, presso la sede Confapi e itinerante presso le aziende, organizzati per accompagnare le imprese associate ad una maggiore conoscenza dei modelli ESG, Intelligenza artificiale e leadership. Tutti laboratori sono gratuiti e rivolti a imprenditori, manager e loro collaboratori e affrontano temi come l'innovazione, la digitalizzazione e la cultura d'impresa con tecnici e professionisti su ogni singola tematica”.

“Inoltre celebreremo anche nel 2026 la giornata nazionale del Made in Italy che ricorre ogni anno il prossimo 15 aprile, ricorrenza della nascita di Leonardo da Vinci – ci tiene a ricordarlo il presidente Marengo -, con il patrocinio del Ministero delle imprese e della Camera di Commercio di Cuneo per valorizzare e celebrare l’incredibile talento delle PMI della Granda”.

I PERCORSI FORMATIVI

Corsi di Sicurezza sul Lavoro 2025-2026 con cadenza mensile

Antincendio

Primo soccorso

Utilizzo defibrillatori

Carrelli elevatori

Piattaforme aeree

Nel frattempo resteranno sempre disponibili i corsi e-learning, che offrono un’ampia gamma di aggiornamenti e percorsi certificati in materia di sicurezza per i datori di lavori, Haccp, formazione generale e specifica.

Confapi & Unimatica - Percorso AI con Microsoft (webinar gratuiti)

5 lezioni online frutto di un accordo siglato tra Microsoft Italia e Confapi, per migliorare le competenze all’utilizzo dell’I.A. generativa attraverso la comprensione, l’adozione e l’utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale generativa per aumentare produttività, crescita e competitività a livello globale.

Date: online il 28 novembre e il 12 dicembre 2025.

Ciclo di 6 incontri “Impresa Futura”

Leadership

Modelli ESG

Intelligenza Artificiale

Obiettivo: supportare le imprese nell’integrazione di AI e pratiche ESG. Accanto al percorso formativo collettivo, ogni azienda potrà usufruire di: Check-up aziendale sullo stato di maturità ESG e AI, definizione di obiettivi misurabili e piani di miglioramento, accompagnamento operativo con consulenti dedicati

1. TALENTO E GENERAZIONE Z. Attrarre e valorizzare i giovani talenti, employer branding, cultura inclusiva, strategie ESG per la reputention

2. RIVOLUZIONE D’IMPRESA. Ripensare il modello di business in chiave sostenibile, innovazione dei processi, mindset al cambiamento, indicatori ESG.

3. IL TEMPO DELL’IMPRENDITORE. Gestire il tempo e i dati con l’AI, time management e produttività digitale, sicurezza dati, tracciabilità filiera.

4. PASSAGGIO GENERAZIONALE E DELEGA. Costruire continuità e responsabilità condivisa,governance sostenibile, successione, crescita delle persone.

5. CONTROLLO DI GESTIONE PER NON-FINANZIARI. Capire i numeri per guidare l’impresa, lettura dei dati, finanza semplice, indicatori di impatto ESG.

6. LA LEADERSHIP CHE ISPIRA. Guidare con visione, energia e valore, leadership sostenibile, engagement, benessere organizzativo.

Date: 25/11/2025 • 22/01/2026 • 19/02/2026 • 19/03/2026 • 23/04/2026 • 14/05/2026.

