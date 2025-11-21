La Serata del Cuore ha chiuso l'edizione numero 42 della Stracôni [FOTO]

Mercoledì sera si è conclusa l’edizione 42 della Stracôni.

Come di consueto sono stati consegnati i contributi a scuole e associazioni sportive. Quest’anno però è stato un po’ speciale. Speciale perché è stata raggiunta la cifra record di 105.000 euro, grazie ai 21.000 iscritti. Speciale perché questa serata è stata preceduta da due eventi organizzati per le scuole che hanno reso orgogliosi gli organizzatori fornendogli l’occasione di confrontarsi con persone meravigliose e significative come Mamadou Kouassi e Don Luigi Cio. ù

Martedì 18 al Cinema Monviso serata in compagnia delle classi terze dell’Istituto di Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" Cuneo i cui studenti si sono confrontati con Mamadou Kouassi. L’ispiratore del film di Matteo Garrone “IO CAPITANO” ha raccontato la sua storia e ha risposto alle numerose domande dei ragazzi. I suoi racconti hanno commosso e coinvolto tutte le classi ed ha lasciato un ricordo meraviglioso di questo incontro.

Il giorno dopo, il 19 novembre, le classi quinte dello stesso istituto hanno avuto l’opportunità di incontrare Don Ciotti . La mattina è iniziata con un omaggio dei bambini dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe, dove le classi 5^ e i ragazzi della prima media hanno dedicato una canzone ideata da loro scritta per ricordare gli omicidi di Borsellino e Falcone. Le tre generazioni di ragazzi hanno ascoltato con grande interesse le parole di Don Ciotti che ha raccontato le sue esperienze dalla fondazione dell’associazione Gruppo Abele e in seguito di Libera. Con grande lucidità ha spiegato loro come solo con il cambiamento etico, sociale e culturale che parte da ognuno di noi è necessario per spezzare alla radice i fenomeni mafiosi e ogni forma d'ingiustizia, illegalità e malaffare, anche nel nostro piccolo, come le formiche possiamo fare molto per gli altri. Tutti i ragazzi erano molto coinvolti dalle parole dire e e schiette di Don Luigi, che ha risposto senza sosta alle loro domande, interagendo in modo dire o con loro.

“Come comitato organizzatore della Stracôni siamo contenti di aver potuto organizzare per i ragazzi questi due incontri. Il tema “LEGAMI CHE SCIOLGONO NODI” che quest’anno era la base della Stracôni non poteva essere rappresentato meglio da questi due grandi personaggi che con le loro esperienze hanno portato ai ragazzi dei temi importanti su cui riflettere. Il loro coinvolgimento emotivo ci fa pensare che è stato un piccolo contributo per la loro crescita come persone che fanno parte di una comunità, crediamo che le nuove generazioni siano il nostro futuro e averle potuto coinvolgere in questo modo ci ha dimostrato che i ragazzi di oggi sono pron per creare qualcosa di bello domani”

Le parole di Fabrizio Giai (presidente del comitato organizzatore delle Stracôni) sono in linea con il pensiero di Rinaudo Milva, direttrice del “Grandis”, della Sindaca Patrizia Manassero e dell’assessore Cristina Clerico che hanno aperto le 2 giornate. Il 19 sera Don Luigi Ciotti ha aperto la ”Serata del Cuore” parlando ai docenti e ai rappresentanti delle associazioni sportive, facendo loro i complimenti per la grande responsabilità che hanno nel crescere i nostri ragazzi.

L’evento è poi proseguito con la consegna di 52.002 euro ai gruppi sportivi e 52.988 euro alle scuole.

Durante la serata gli ospiti sono sta allieta dalle melodie cantate da Camilla Giai accompagnata al pianoforte dal maestro Lorenzo Martini e dalla danza di Vladimir Jezic del Circo Vertigo che ha riproposto un estratto dello spettacolo andato in scena nel palco del Circûnic. La Serata del Cuore rappresenta ogni anno la conclusione della meravigliosa festa che è la Stracôni. La cerimonia di premiazioni 2025 preceduta da questi 2 incontri organizza appositamente per le scuole rafforza il messaggio di inclusività e promozione sociale della Stracôni, che quest’anno si è concentrata sulla pace, sui diritti e contro la violenza. Questo evento rappresenta il culmine di un anno di impegno e lavoro, permettendo alla città di godere della nostra “magica festa.

Ringraziamo tutti i nostri sponsor, i responsabili dei Gruppi Sportivi e delle Scuole, i membri del Comitato Organizzatore, i collaboratori e i rappresentanti delle Associazioni e degli Enti Locali che hanno contribuito ad arricchire la nostra manifestazione con gli Special Events.

Le prime tre associazioni sportive classificate per numero di pettorali venduti :

• A.S.D. Atletica Roata Chiusani: 1501 pe orali venduti , ha ricevuto 8.181 euro.

• Avis e Podistica Caragliese: 1021 pettorali venduti , ha ricevuto 5.566 euro.

• P.G.S.D. Auxilium Cuneo: 800 pe orali venduti, ha ricevuto 4.360 euro.

Le prime tre scuole classificate:

• Istituto Comprensivo Oltrestura Cuneo: 1077 pe orali venduti, ha ricevuto 5.870 euro.

• Scuola Materna Sorelle Beltrù San Rocco Bernezzo: 1011 pe orali venduti, ha ricevuto 5.512 euro.

• Scuola dell’infanzia Bersezio San Pietro del Gallo: 1008 pe orali vendu, ha ricevuto 5.506 euro.