Celle di Macra si illumina: torna “La Notte dei Lumini”

Il suggestivo borgo di Celle di Macra si prepara a vivere, lunedì 5 gennaio 2026, una delle sue serate più magiche: La Notte dei Lumini. Un appuntamento che affonda le radici nelle antiche tradizioni della Valle Maira e che ogni anno richiama residenti e visitatori affascinati dall’atmosfera unica di questo evento.

La manifestazione prende vita lungo il percorso che collega la borgata Grangia alla borgata Castellaro, quest’ultima illuminata esclusivamente da centinaia di lumini che guidano i partecipanti attraverso passaggi antichi e scorci di un tempo passato. Tra racconti di “donne-medicina”, memorie popolari e misteri della valle, il tragitto diventa un vero e proprio viaggio nel cuore delle tradizioni locali. Ad accompagnare la camminata non mancheranno bevande calde e panettone, perfetti per riscaldarsi nella notte dell’Epifania.

Durante il percorso farà la sua comparsa anche la Befana, pronta a donare un piccolo regalo a tutti i bambini presenti, rendendo l’esperienza ancor più poetica e familiare.

La serata avrà inizio alle 18 con la partenza dalla borgata Chiesa, dove le navette condurranno i partecipanti fino a Grangia. Qui, dopo il ricongiungimento del gruppo, inizierà la camminata di circa 2 chilometri verso Castellaro.

Giunti nel cuore della borgata, la festa proseguirà alle 20:30 con un’apericena presso il castello di Castellaro ‘il Cantounal’, occasione conviviale in locale riscaldato per condividere il calore della comunità.

Per chi desidera in alternativa sarà possibile cenare — previa prenotazione — presso il ristorante La Cusino.

La partecipazione all’apericena e la ricezione dei doni della Befana richiedono prenotazione obbligatoria, attiva dal 15 dicembre. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i contatti di Nicole (347 396 7954) e Seline (342 939 7039), mentre per la cena a La Cusino si può chiamare il 338 683 4448.