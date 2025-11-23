Mondovì, con Cui Dur Ferun torna "Mettiamoci in gioco"

Riprende il progetto “Mettiamoci in gioco”, organizzato dalla Pro loco Cui Dur Ferun, con il sostegno della Fondazione CRC.
Il secondo appuntamento della nuova stagione avrà luogo sabato 29 novembre, a partire dalle 20, presso i locali dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in via San Bernolfo 16.
Sarà possibile prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo (iscrizione obbligatoria su eventbrite (clicca qui) e/o cimentarsi in giochi da tavolo (per i quali non è necessaria la prenotazione).
Sarà presente un buffet per tutti i partecipanti. L’evento è gratuito.