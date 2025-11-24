Esercito: la fanfara della “Taurinense” in tour tra Piemonte, Liguria e Abruzzo per i concerti di Natale

Saranno sei le tappe del tour musicale che anche quest’anno vedrà la fanfara della Brigata Taurinense esibirsi in diverse località piemontesi, liguri e abruzzesi in occasione delle prossime festività.

I musicisti della fanfara offriranno al pubblico, oltre alle tradizionali musiche natalizie, anche marce militari e brani di letteratura per fiati, concludendo le esibizioni con il caratteristico finale rappresentato dalla Marcia dei Coscritti Piemontesi, seguita dall’Inno degli Alpini e dal Canto degli Italiani.

La tournée avrà inizio il 4 dicembre alle ore 21 presso il “Teatro Milanollo” di Savigliano (info Ass.ne Alpini di Savigliano), cui seguirà Genova venerdì 5 alle ore 20.45 nella Sala del Gran Consiglio del Palazzo Ducale, una vera e propria anticipazione dell’Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini del prossimo maggio (per informazioni Comune di Genova).

Appuntamento quindi lunedì 8 alle ore 17 nella Chiesa di Sant’Ubaldo, presso la Reggia di Venaria Reale, per ritrovarsi quindi a Saluzzo mercoledì 10 alle 21 presso il “Teatro Magda Olivero” (info Ass.ne Alpini di Saluzzo).

Il tour piemontese terminerà sabato 13 alle 18.30 a Borgomanero presso il “Cinema Teatro Nuovo” (info Ass.ne Alpini di Borgomanero), per poi spostarsi in Abruzzo dove la fanfara si esibirà giovedì 18 dicembre alle 19 al Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona (info presso il Comune di Sulmona e il locale Gruppo ANA).

I concerti, realizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le locali sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini, saranno l’occasione per rinsaldare il legame tra la cittadinanza e l’Esercito, testimonianza della fiducia dei cittadini verso i valori che la Forza Armata rappresenta.