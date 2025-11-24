Cuneo, il 'Bonelli' in prima linea contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno l’Istituto 'Bonelli' di Cuneo per ricordare simbolicamente l'importanza delle azioni di contrasto alla violenza di genere, ha celebrato la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”.

Durante l’incontro in Aula Magna gli interventi dell’assessore Cristina Clerico, le testimonianze delle volontarie dell’associazione e di alcuni ragazzi della comunità Cenacolo hanno evidenziato l’importanza di un impegno costante personale e collettivo contro ogni forma di violenza.

Nell’atrio dell’edificio sono state lette dagli studenti frasi e riflessioni sull’assurdità della violenza che priva le persone della dignità, della sicurezza e della felicità. I problemi di coppia non si risolvono "con un pugno"… ma attraverso un dialogo costruttivo.

"Ripetere ogni anno questo evento serve a ricordare che la cultura del rispetto parte proprio dall’educazione dei giovani e che la scuola lo affronti è molto importante. Il Bonelli c’è… e voi?".