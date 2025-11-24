“Nenè – e alla fine arriva Sofia”, presentato il libro di favole di Nives Forza (foto)

Sabato 22 novembre, al salone d’Onore del Comune di Cuneo, la socia del Rotary Club Cuneo 1925 Nives Forza ha presentato il suo terzo libro di favole, “Nenè – e alla fine arriva Sofia”. I proventi del volume saranno interamente devoluti all’ASD Amico Sport Cuneo, realtà del territorio impegnata nella promozione dello sport inclusivo.

Ad aprire l’incontro è stata l’Assessora Cristina Clerico, che ha sottolineato l’importanza dei “libri che fanno bene”, capaci di unire cultura e solidarietà.

Il Past President del Rotary Club Cuneo 1925, dott. Luigi Fontana, a nome del Presidente Daniel Gallina, del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci, ha ringraziato Nives Forza per l’impegno, la sensibilità e la generosa disponibilità dimostrata ancora una volta nei confronti della comunità.

Da cent’anni il Rotary Club Cuneo 1925 è vicino alle persone attraverso numerosi service, e l’iniziativa di Nives si inserisce pienamente in questa tradizione di attenzione e sostegno.

Durante la presentazione hanno portato la loro testimonianza anche Silvana Viada, rappresentante di Amico Sport, che ha espresso il proprio ringraziamento a Nives definendola “una persona splendida”, e Luca Pettavino, atleta di Amico Sport, che ha voluto personalmente ringraziare l’autrice per il suo nuovo libro e per il sostegno alle loro attività.

Il Segretario del Rotary Club Cuneo 1925, Salvatore Linguanti, ha ricordato che Nives, con il suo forte spirito di servizio, donerà nuovamente i suoi libri per il Natale di Solidarietà 2025, un service che coinvolge diverse associazioni di volontariato, con il Rotary Club Cuneo 1925 come capofila, impegnate a sostenere con generi alimentari di prima necessità le famiglie del territorio in difficoltà. Ai bambini di queste famiglie verranno inoltre donati libri adeguati alla loro età, tra cui le favole di Nives, e altri piccoli regali.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di Soci del Club, atleti di Amico Sport e numerosi cittadini, confermando il forte legame tra la comunità e le iniziative solidali del territorio.

Il libro e la sua ispirazione

Il nuovo libro di favole di Nives Forza nasce dal desiderio di trasmettere ai più piccoli messaggi di speranza, coraggio e inclusione attraverso storie delicate e ricche di significato. L’autrice ha spiegato che ha scritto “Nenè – e alla fine arriva Sofia” per dare voce alle emozioni dei bambini e per offrire un racconto capace di accompagnarli nella crescita con dolcezza e fantasia.

La donazione e il lavoro in rete

Nives ha inoltre sottolineato come il valore di questo progetto sia amplificato dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio: anche il Lions Club Busca e Valli, del quale fa parte il marito Claudio Rovere, sostiene infatti l’iniziativa, dimostrando come l’unione tra associazioni di beneficenza possa dare vita a progetti importanti e condivisi.