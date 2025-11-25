L’Unione Montana Valle Stura alla conferenza “Il valore del benessere nel mondo del turismo” a Roma

L’Unione Montana Valle Stura ha partecipato martedì 24 novembre alla conferenza “Il valore del benessere nel mondo del turismo – come incentivare e promuovere un equilibrio tra viaggiatori, comunità locali e professionisti del settore” presso la Camera dei Deputati a Roma.

Il convegno, organizzato dalla Chambre de Commerce Italienne de Nice, Sophia Antipolis, Côte d'Azur, ha sottolineato attraverso i tavoli di lavoro come il benessere sia un elemento chiave per il futuro del turismo capace di generare valore economico e sociale nelle comunità territoriali.

I tavoli di lavoro si sono incentrati su ospitalità e qualità dell’accoglienza, la mobilità sostenibile e prospettive su destinazione future.

L’Unione Montana Valle Stura e il Comune di Cuneo sono stati invitati a partecipare come enti del progetto “10 Comuni - Visitez l'Italie” promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza che oggi coinvolge circa quaranta comuni e territori italiani con l’obbiettivo di promuovere il turismo dei comuni aderenti attraverso diverse strategie di comunicazione e marketing territoriale in Francia.



“L’adesione come Unione Montana Valle Stura al progetto di promozione della Camera di Commercio di Nizza è ormai consolidata da qualche anno ed è sicuramente positiva, sia per la vicinanza del nostro territorio alla Costa Azzurra, che grazie anche alla presenza dell’aeroporto di Nizza è un bacino che conta un elevato numero di presenze di turisti internazionali, sia perché siamo entrati a far parte di una rete di territori italiani prestigiosi dal punto di vista turistico.” - ha detto il presidente dell’Unione Montana Loris Emanuel – “L’occasione annuale di confronto è importante per comprendere le linee di indirizzo che i due paesi hanno sul turismo, utili a definire le future politiche turistiche del territorio.”



Alla conferenza ha partecipato anche l’Assessore del Turismo Sabrina Rocchia: “L’incontro di ieri ha offerto spunti di riflessione significativi per la nostra realtà e, in particolare, per il futuro del turismo in Valle Stura. Ritengo fondamentale continuare a lavorare valorizzando la nostra identità, senza rincorrere modelli standardizzati dettati dal mercato. Oggi i visitatori cercano autenticità, esperienze sincere e momenti capaci di emozionare. La nostra forza sta proprio nell’essere noi stessi: nel poter offrire ai nostri ospiti il patrimonio gastronomico, ambientale e culturale che ci caratterizza e che rende unica la Valle Stura.”



L’incontro ha quindi rappresentato un momento di confronto strategico per consolidare le relazioni tra Italia e Francia e sviluppare nuovi modelli di cooperazione transfrontaliera al fine di creare progetti di ospitalità diffusa e turismo esperienziale, percorsi di alta formazione per operatori del settore, azioni di promozione integrata delle eccellenze artigiane.