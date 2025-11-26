Ascom Dogliani accende la magia del Natale

Dogliani si veste a festa per il Natale 2025 con un progetto che unisce estetica, partecipazione e spirito di comunità. Ascom Dogliani, in collaborazione con Dogliani eventi e Associazione Commercianti Albesi, e con il patrocinio del Comune di Dogliani, presenta un'iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico e al sostegno delle attività commerciali del territorio, all'insegna della condivisione e del commercio di prossimità.

Il Pan di Zenzero 3D: il simbolo del Natale doglianese

Il cuore del progetto è rappresentato da un grande Pan di Zenzero tridimensionale che verrà installato nel centro del paese. La struttura scenografica, che sarà visibile dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, diventerà il punto focale delle festività natalizie, un luogo ideale per foto, incontri e momenti di condivisione per residenti e turisti. Ad arricchire l'atmosfera natalizia contribuiranno i commercianti locali che realizzeranno piccoli pacchi decorativi da esporre all'esterno delle proprie attività, trasformando il centro di Dogliani in un villaggio natalizio diffuso.

Il contest fotografico social "Scatta il tuo Natale a Dogliani”

Per coinvolgere attivamente cittadini e visitatori, nasce "Scatta il tuo Natale a Dogliani", un contest fotografico social che invita tutti a immortalare e condividere il proprio Natale doglianese. Durante tutto il periodo delle festività, chiunque potrà scattare una foto davanti al Pan di Zenzero 3D o alle vetrine addobbate e pubblicarla sui propri social. Per partecipare al concorso sarà però necessario pubblicare la foto come post sul proprio profilo con l'hashtag #NataleaDogliani e taggare @ascom_dogliani e @doglianiturismo.

Le foto più suggestive verranno ricondivise sui canali ufficiali di Ascom Dogliani, dando vita a una galleria virtuale del Natale a Dogliani. Al termine del periodo delle festività, lo scatto più rappresentativo dello spirito natalizio – scelto a insindacabile giudizio della commissione di valutazione - riceverà un omaggio offerto dai commercianti locali.

«Con questo progetto intendiamo valorizzare il commercio di prossimità e creare un forte senso di appartenenza tra le attività del territorio» dichiara Barbara Galliano, presidente di Ascom Dogliani. «Il nostro obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un'esperienza capace di emozionare e promuovere Dogliani come meta natalizia accogliente. Confermiamo così la nostra volontà di investire nella bellezza, nella condivisione e nel sostegno al commercio locale, facendo vivere alla città un Natale ricco di calore e spirito di comunità».