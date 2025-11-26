Manager e finanza al Castello di Grinzane: convegno con Ghisolfi

Oggi pomeriggio, mercoledì 26 novembre, con inizio alle 17.30, nella suggestiva residenza cavouriana nel centro Unesco della Langa albese, si è celebrato un evento pubblico, di rilevanza piemontese e interregionale per il Nord-Ovest, promosso e realizzato dalla sinergia fra le sigle professionali Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) e Andaf (Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari)

Si tratta di un atteso momento di educazione manageriale e finanziaria, che ha trovato conferma nei messaggi di saluto istituzionale affidati a Clara Rocca, consigliera nazionale Aidp per Piemonte e Valle d'Aosta nonché referente cuneese, a Renata Tebaldi, presidente Aidp sempre per Piemonte e Valle d'Aosta, a Marcella Mauro, al vertice interregionale di Andaf, e a Beppe Ghisolfi, consigliere del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio e del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, "tempio" delle categorie e delle professioni) e direttore del magazine "Banca Finanza".

Nel corso degli ultimi cinque anni, come hanno dichiarato in premessa gli Organizzatori, gli shock globali a livello macroeconomico hanno aumentato il clima di incertezza e di volatilità dei mercati di riferimento delle aziende e dei settori produttivi, con effetti sul piano della finanza, dei flussi di cassa, dei costi energetici e delle materie prime e delle relazioni industriali e sociali con i sistemi locali del lavoro. È in un simile contesto multidisciplinare che i direttori delle risorse umane e dei settori finanziari assumono il ruolo di autentici partners strategici per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale agendo con predizione e puntualità su due pilastri trasversali alla gestione della totalità e generalità dei fattori produttivi d'impresa e al mantenimento dei rapporti con la circostante comunità del business e degli stakeholder (soggetti interlocutori esterni) sociali e bancari, massimizzando il valore aggiunto delle tecnologie digitali e cognitive sempre più pervasive nella governance d'azienda.

Dopo i messaggi istituzionali, pertanto, la sezione convegnistica è entrata nel dettaglio di merito con la tavola rotonda coordinata da Alessio Cini, consigliere interregionale di Aidp, e partecipata dagli autorevoli relatori: Marco Bruno, CFO (Chief financial officer) di Balocco Spa (settore dolciario agroalimentare); Alessio Ferrero, human resources director di Bottero Spa (industria lavorazione vetro); Tommaso Rossi, manager finanziario di Massucco Srl (vendita e noleggio macchine movimento terra); e Renata Tebaldi, Direttrice risorse umane e consigliera di amministrazione di Opacmare Spa (produzione componenti nautici).

I saluti istituzionali e la tavola rotonda sono stati premessi da un ricevimento conviviale corroborato da un cocktail servito da Alessandro Mecca, Chef del castello espressione dell'eccellenza enogastronomica che si salda inseparabilmente a quella manageriale.

Il convegno è stato un momento di condivisione tra i manager e gli imprenditori presenti, sia come pubblico sia come relatori, al fine di promuovere le opportunità di conoscenza, insediamento e radicamento nella provincia Granda e nella regione Piemonte, in forza delle infrastrutture bancarie e finanziarie presenti e degli ecosistemi lavorativi qualificanti.

Gli Organizzatori hanno epsresso la propria gratitudine per la dedizione organizzativa nei confronti di Maria Silvia Gola, valida consulente e giovane commercialista, ringraziando altresì l'Associazione categoriale dei commercianti albesi (ACA Confcommercio) e il loro direttore Fabrizio Pace per l'offerta del momento conviviale di preludio alla sezione convegnistica istituzionale.