Saluzzo, domenica "Negozi in strada" per la quarta “Black Edition”

L' ultima edizione di Negozi in strada dell'anno 2025 è una conferma! La sottolineatura degli organizzatori fa da preludio all'invito per l'edizione invernale dell' iniziativa che per il quarto anno si svolge con il titolo “Black Edition”: la data è domenica 30 dicembre.

Buone le adesioni dei negozianti che per tutta la giornata esporranno i propri prodotti all’esterno dei negozi, proponendo sconti eccezionali, offerte Black Friday e promozioni imperdibili. Uno spazio sarà dedicato, come di consueto, all’esposizione di concessionarie auto, con modelli di tecnologia d'avaguardia, ibridi ed elettrici, presentati per l’occasione con speciali promozioni.

Nell’evento patrocinato dal Comune di Saluzzo, anche un’attenzione speciale ai più piccoli, con numerose animazioni distribuite nelle vie del centro cittadino: giochi, trucca-bimbi, bolle di sapone e gonfiabili imponenti.

Il presidente dell’Ascom di Saluzzo e zona, Danilo Rinaudo, esprime soddisfazione per l’adesione più che soddisfacente dei commercianti che credono in questa edizione invernale, concludendo il percorso portato avanti da maggio scorso con ottimi risultati.

"Le offerte dedicate al Black Friday daranno ulteriore visibilità ai nostri negozi e maggiori occasioni di vendita ai commercianti”, conclude Rinaudo.

Per quanto riguarda la promozione dell'evento sul territorio, Massimo Rea, presidente del Ccn Saluzzo mostra soddisfazione:

"Anche in questa edizione abbiamo registrato una partecipazione davvero significativa da parte delle attività aderenti, segno dell’entusiasmo e della volontà dei nostri commercianti di mettersi in gioco e offrire al pubblico proposte di qualità.

Invito tutti a venire a Saluzzo - conclude - un’occasione per fare acquisti vantaggiosi, passeggiare tra le vie della nostra bellissima città e sostenere il commercio di vicinato, cuore pulsante del nostro territorio."

Vicini al periodo natalizio non poteva mancare la possibilità di esprimere solidarietà.

Nel percorso tra le attività commerciali, lo stand della "Croce Verde" di Saluzzo dove si potranno acquistare gadget e panettoni. Gli operatori effettueranno dimostrazioni di soccorso una al mattina, la seconda al pomeriggio e durante la giornata mostreranno altre attività di pratica come la disostruzione pediatrica.

In via Silvio Pellico l'Enpa saluzzese, venderà piccoli pensieri per regalini speciali che aiuteranno gli amici a quattro zampe.

"In attesa della accensione delle luminarie prevista per sabato 29 novembre, si stanno ultimando gli allestimenti delle stelle natalizie, che vedono moltiplicati i punti fissi e che brilleranno di una luce più calda - informa il presidente Ascom -. Sono già allestite le installazioni per le fotografie ricordo ( il pacco dono è in piazza Cavour e l’altra in piazza Buttini, vicino all'Ufficio del Turismo)".

Domenica 30 novembre si darà il via alle aperture domenicali dei negozi, fino a Natale.