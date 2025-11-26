"SBAM - Un percorso nella Pop Art": presentato il catalogo della mostra che unisce Busca e Cherasco [VIDEO]

"SBAM - Un percorso nella Pop Art". La mostra ospitata nelle sale di Palazzo Salmatoris e nella chiesa di San Gregorio a Cherasco e nelle sale di Casa Francotto a Busca sta riscuotendo un interessante successo e sarà visitabile fino al prossimo 22 febbraio.

Un'iniziativa che coinvolge due comuni, uniti nella valorizzazione della cultura come opportunità turistica, con il supporto dell'Atl del Cuneese.

Proprio nella sede dell'Atl, lunedì 24 novembre, è stato presentato in anteprima il catalogo della mostra (sabato 29 la presentazione ufficiale).

Erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Busca e Cherasco Ezio Donadio e Claudio Bogetti.

Oltre 190 le opere esposte, per raccontare un movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Le realizzazioni, di cui molte inedite, provengono da collezioni private e da gallerie d’arte pubbliche e private di respiro internazionale.

Le dichiarazioni rilasciate a margine della conferenza di presentazione del catalogo (GUARDA IL VIDEO)