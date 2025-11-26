Sommariva Perno si prepara al Natale: un paese che si ritrova

C'è un gran fermento a Sommariva Perno in vista delle festività natalizie. I commercianti, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, hanno coinvolto enti, associazioni, gruppi formali e informali per costruire insieme un calendario di proposte molto vario, indirizzato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie.

A partire da lunedì 1° dicembre inizierà un percorso che toccherà molti punti del paese, coinvolgendo davvero tutti. In programma giochi, laboratori creativi, mercatini, canti, merende golose, letture, regali per grandi e piccini e tante sorprese. Per chi vorrà, anche i momenti della Novena che precede il Natale.

"Il nostro intento – spiegano gli ideatori del progetto – è quello di invitare le persone a vivere maggiormente il loro paese, soprattutto in momenti particolari come le feste natalizie. Può essere un'occasione per incontrarsi, conoscere persone nuove, rinsaldare rapporti di amicizia e di collaborazione, tutte cose che i social e i centri commerciali ci stanno rubando. L'iniziativa è resa possibile grazie all'aiuto di tanti gruppi, enti, associazioni e singoli cittadini. È impossibile elencarli tutti e a loro va dunque il nostro 'grazie' collettivo".

Recita un antico proverbio africano: "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio". Significa che l'educazione e la crescita di un bambino sono una responsabilità collettiva, che richiede il supporto e la collaborazione di tutta la comunità, non solo della famiglia.

Ma il villaggio deve essere efficiente, funzionale, attrattivo sotto tutti i punti di vista. Certo, è un obiettivo ambizioso ma, se si vuole avere speranza per il futuro, è necessario far sì che i nostri figli, e anche noi stessi, abbiano un luogo in cui riconoscersi, di cui sentire di far parte. Un luogo accogliente, ospitale, fornitore di servizi e attento alla persona, in tutta la sua complessità e meraviglia.

Così gli organizzatori vorrebbero che fosse Sommariva Perno: un paese vivo, capace di ritrovarsi e costruire insieme il proprio futuro.