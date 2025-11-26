Cuneo e Borgo a Eurochocolate: cuneesi al Rum e Magie in vetrina a Perugia

Nei giorni 22 e 23 novembre, gli Amici del Cioccolato di Cuneo, insieme all’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo, hanno partecipato come ospiti all’evento Eurochocolate a Perugia, una delle manifestazioni più importanti dedicate al mondo del cioccolato.



La presenza all’evento ha rappresentato un’importante occasione di promozione del territorio e delle eccellenze dolciarie cuneesi, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione artigianale e rafforzare i legami con realtà nazionali e internazionali del settore.



Durante la due giorni, i pasticceri Giovanna Chionetti e Daniele Cucchietti hanno preparato i celebri cioccolatini del Cuneese al Ruhm, ai Marroni ed alle nocciole, accompagnati dalle Magie di Borgo, promuovendo i prodotti tipici, il territorio e i vini della provincia. Un’iniziativa che ha saputo coniugare gusto, tradizione e qualità, suscitando grande interesse tra i visitatori.



Giovanna Chionetti, presidente degli Amici del Cioccolato, ha dichiarato: «Ringraziamo la Camera di Commercio di Cuneo, Confartigianato e l’ATL del Cuneese per la fiducia e per credere nel nostro progetto. La loro collaborazione è fondamentale per portare avanti la valorizzazione delle eccellenze del territorio».



Armando Fabio, Assessore del Comune di Borgo San Dalmazzo, ha aggiunto: «Un sentito ringraziamento alla città di Perugia per l’accoglienza. Continuiamo a lavorare con entusiasmo per la Fiera Nazionale del Cioccolato di Borgo San Dalmazzo, che si terrà il 7 e 8 marzo 2026».



Eurochocolate si conferma un palcoscenico d’eccellenza per chi ama il cioccolato e per chi crede nella promozione delle tradizioni gastronomiche italiane.



