A Barolo un convegno per parlare di vino e cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico ha impatto sul vino? La questione è al centro del convegno in calendario lunedì 1° dicembre, alle ore 20.30, presso il salone del castello di Barolo.

Attraverso un confronto tra esperti, produttori e studiosi, questo appuntamento dal titolo “Vino e cambiamenti climatici” esplorerà come il cambiamento climatico stia influenzando la produzione di uva e, di conseguenza, l’industria vinicola, esaminando le sfide e le possibili soluzioni per adattarsi a questi cambiamenti.

Il programma è così articolato: ore 20.30 saluto di Massimo Scotto, vicario zonale Diocesi di Alba e di Fulvio Mazzocchi, sindaco di Barolo; introduzione con monsignor Gianni Manzone dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba; ore 21 conversazione sul tema “L’impatto climatico sulla viticoltura piemontese” con Paolo Sabbatini, direttore Dipartimento Viticoltura Università di Torino; ore 21.20 conversazione sul tema “Cambiamento climatico, influenza sulla viticoltura delle Langhe, un approccio sostenibile” con Daniele Eberle agronomo consulente gestione vigneti; ore 21.40 tavola rotonda sul tema “Protezione e adattamento della viticoltura all’innalzamento della temperatura” con Ernesto Abbona ex presidente Unione Italiana Vini, Federico Scarzello assessore del Comune e imprenditore, Domenico Cafagna di Coldiretti, Roberto Abellonio di Confagricoltura, Claudio Conterno di CIA, Giovanni Minetti del Consorzio Spumante Alta Langa, Sergio Germano del Consorzio Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani.

Conclusioni di Pietro Oddero (vicesindaco di La Morra) e di Alberto Gatto (consigliere Provincia di Cuneo e sindaco di Alba). E aggiungiamo: ingresso libero.