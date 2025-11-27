A dicembre riaprono IAT e centri del Parco

A seguito della chiusura annuale di novembre, nel primo weekend di dicembre riapre al pubblico il Centro Uomini e Lupi.

Orari di apertura

Centro visita: la domenica, il 6-7-8/12 e nelle date 26-27-28-29-30-31 (CHIUSO il giorno di Natale) - Orario: 10-13 e 15-17.

Area faunistica: la domenica, il 6-7-8 e nelle date 26-27-28-29-30-31 (CHIUSO il giorno di Natale) - Orario: 10-17.

Contatti

Centro visita: 0171 978616 | centrovisita@centrouominielupi.it.

Area faunistica: 0171 976850 (solo chiamate Whatsapp) | areafaunistica@centrouominielupi.it.

A dicembre la Cooperativa Montagne del Mare riapre anche le visite alla Centrale idroelettrica Enel.

Orari di apertura

Visite alla Centrale Enel Green Power "Einaudi" (solo su prenotazione):

solo il sabato e nelle date 6/7/8/26/27/28/29/30/31 - Orari: 9 e 14;

chiuso il giorno di Natale.

Centro informazioni Luigi Einaudi e mostra Ultimi ghiacci:

solo il sabato e nelle date 6/7/8/26/27/28/29/30/31 - Orari: 10.30-13 e 15.30-17;

chiuso il giorno di Natale.

Contatti

info@montagnedelmare.it | prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it | 0171 174 0052.

A dicembre riapre anche il Centro visita dei Parchi delle Alpi Marittime e l'Ufficio turistico IAT di Vernante.

Orari di apertura

dall'01/12 al 21/12: lunedì, martedì e giovedì: 15.30-18 | venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15.30-18 | mercoledì chiuso; mercoledì 24 e 31/12 10-12; dal 26/12 al 30/12 10-12 e 15.30-18.

chiuso il giorno di Natale.

Contatti

0171 920 550 | iatvernante@visitcuneese.it.

Venerdì 5 dicembre riapre l'Ufficio turistico IAT di Chiusa di Pesio.

Fino a quella data, per informazioni turistiche urgenti contattare l'Ufficio Turistico di Mondovì: 0174 330 358 | iatmondovi@visitcuneese.it.

Per informazioni sul mercatino di Natale dell'evento "Nel paese incantato" e per visite al Museo "Avena", contattare il Comune di Chiusa di Pesio - Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12: 0171 735 916 | protocollo@comunechiusapesio.it.

Orari di apertura

Dal 01/12 al 31/12: sabato, domenica e festivi 9-12.30 e 15-18.

Chiuso il 24, 25, 26 e 31 dicembre.

Contatti

0171 734 990 | iatchiusapesio@visitcuneese.it | valle.pesio@gmail.com.