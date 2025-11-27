A dicembre riaprono IAT e centri del Parco

Centro Uomini e Lupi
A seguito della chiusura annuale di novembre, nel primo weekend di dicembre riapre al pubblico il Centro Uomini e Lupi.
Orari di apertura
Centro visita: la domenica, il 6-7-8/12 e nelle date 26-27-28-29-30-31 (CHIUSO il giorno di Natale) - Orario: 10-13 e 15-17.
Area faunistica: la domenica, il 6-7-8 e nelle date 26-27-28-29-30-31 (CHIUSO il giorno di Natale) - Orario: 10-17.
Contatti
Centro visita: 0171 978616 | centrovisita@centrouominielupi.it.
Area faunistica: 0171 976850 (solo chiamate Whatsapp) | areafaunistica@centrouominielupi.it.
Centrale idroelettrica Enel
A dicembre la Cooperativa Montagne del Mare riapre anche le visite alla Centrale idroelettrica Enel.
Orari di apertura
Visite alla Centrale Enel Green Power "Einaudi" (solo su prenotazione):
- solo il sabato e nelle date 6/7/8/26/27/28/29/30/31 - Orari: 9 e 14;
- chiuso il giorno di Natale.
Centro informazioni Luigi Einaudi e mostra Ultimi ghiacci:
- solo il sabato e nelle date 6/7/8/26/27/28/29/30/31 - Orari: 10.30-13 e 15.30-17;
- chiuso il giorno di Natale.
Contatti
info@montagnedelmare.it | prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it | 0171 174 0052.
Centro visita dei Parchi delle Alpi Marittime
A dicembre riapre anche il Centro visita dei Parchi delle Alpi Marittime e l'Ufficio turistico IAT di Vernante.
Orari di apertura
- dall'01/12 al 21/12: lunedì, martedì e giovedì: 15.30-18 | venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15.30-18 | mercoledì chiuso; mercoledì 24 e 31/12 10-12; dal 26/12 al 30/12 10-12 e 15.30-18.
- chiuso il giorno di Natale.
Contatti
0171 920 550 | iatvernante@visitcuneese.it.
Ufficio turistico IAT
Venerdì 5 dicembre riapre l'Ufficio turistico IAT di Chiusa di Pesio.
Fino a quella data, per informazioni turistiche urgenti contattare l'Ufficio Turistico di Mondovì: 0174 330 358 | iatmondovi@visitcuneese.it.
Per informazioni sul mercatino di Natale dell'evento "Nel paese incantato" e per visite al Museo "Avena", contattare il Comune di Chiusa di Pesio - Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12: 0171 735 916 | protocollo@comunechiusapesio.it.
Orari di apertura
Dal 01/12 al 31/12: sabato, domenica e festivi 9-12.30 e 15-18.
Chiuso il 24, 25, 26 e 31 dicembre.
Contatti
0171 734 990 | iatchiusapesio@visitcuneese.it | valle.pesio@gmail.com.