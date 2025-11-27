Alla biblioteca di Farigliano la mostra “Combinazioni” di Andrea Orlando

Sabato 6 dicembre alle 17 si terrà presso la Biblioteca civica di Farigliano l’inaugurazione della mostra “Combinazioni” di Andrea Orlando.

L’esposizione consiste in una selezione di lavori realizzati a tempera con colori brillanti e vivaci mediante campiture piatte di colore.

I soggetti rappresentati (bottiglie, calici, parti anatomiche, ecc.) che con le loro linee curve rimandano alle colline del nostro territorio, vengono utilizzati per indagare e sviluppare una ricerca sul tema della Langa fornendone una versione personalizzata, allegra e inedita.



Andrea Orlando nasce a Cuneo nel 1972, dopo gli studi presso il Liceo Artistico di Cuneo e la Facoltà di Architettura di Torino, nel 2005 rileva dai genitori, la Galleria Grafica Antica di Dogliani. Specializzata nella vendita di incisioni antiche, xilografie giapponesi, grafica Liberty e Deco’ e di quadri di importanti artisti contemporanei, negli anni partecipa alle più importanti rassegne italiane di antiquariato quali Saluzzo, Arezzo, Genova, Ancona, Venezia, Torino, Sarzana, Perugia e Todi.

Numerose anche le mostre organizzate nella sede di Dogliani.

La galleria collabora con Enti, Fondazioni, Comuni e artisti per l’organizzazione e la realizzazione di mostre. Parallelamente all’attività di gallerista ha sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, partecipando a molteplici mostre collettive: Morale della favola, Nel colore della fiaba, Florifertum, Serra d’autore e personali quali: Langhe in bottiglia e guardiani di collina, Alte Langhe, Langa Pop, ecc.. Si occupa anche della realizzazione di immagini e motivi decorativi per la realizzazione di gadget ed etichette.

La mostra è visitabile fino al 21 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca (il mercoledì dalle 20.30 alle 22, il giovedì dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 11.30), domenica 7 Dicembre, in concomitanza con la Fiera dei Puciu e di San Nicolao, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 e nelle domeniche 14 e 21 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.