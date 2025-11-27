Creatività e idee per Natale: nel cuore del capoluogo tornano i mercatini del Made in Cuneo

Con la prima neve è arrivato il momento più magico dell'anno, insieme a lei tornano i mercatini del Made in Cuneo, quattro appuntamenti di proposte creative e fatte a mano che animeranno il cuore della città di Cuneo.

Appuntamento tanto atteso, che dal 2022 si ripropone, durante l'anno, nel valorizzare l'artigianato, l'handmade e le eccellenze del saper fare creativo del territorio.

Numerosi espositori si alterneranno in queste quattro date x proporre le loro creazioni uniche, idee regalo originali e artigianato artistico di qualità.

Il primo appuntamento sarà sabato 29 novembre a Cuneo presso l'Auditorium Foro Boario dello Spazio Varco, in Via Pascal 5, mentre i successivi saranno il 6, 13 e 20 dicembre in via Roma, in

concomitanza con gli eventi organizzati dall'associazione Illuminata.

L’occasione ideale per scoprire il meglio del Made in Cuneo, sostenere le attività locali e trovare un'offerta originale e differente per questo natale in arrivo.

Le autoproduzioni creative portici di SANA dipendenza del Madeincuneo vi aspettano per vivere insieme la magica atmosfera del natale.