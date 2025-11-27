Demonte, la banda musicale festeggia Santa Cecilia con i nuovi musicisti sul palco

La banda musicale di Demonte si prepara a celebrare la propria patrona. Sabato 29 novembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, il complesso bandistico tornerà a esibirsi nel teatro parrocchiale con il tradizionale concerto annuale, un appuntamento che ogni anno scalda il cuore della comunità.

Per i musicisti non si tratta di una semplice esibizione: è il risultato di mesi di impegno, prove serali e passione condivisa. Nel teatro parrocchiale si respirerà la consueta atmosfera familiare, fatta di attesa, sorrisi e di quel silenzio carico di emozione che precede le prime note.

Quest'anno la serata avrà un significato ancora più speciale. Sul palco saliranno infatti anche i nuovi componenti, allievi della scuola di banda che negli ultimi mesi hanno imparato a suonare e che vivranno per la prima volta l'emozione del Concerto di Santa Cecilia accanto al resto del complesso bandistico. Un momento particolarmente significativo per i giovani musicisti, che rappresentano la continuità e il futuro della tradizione bandistica demontese.

L'appuntamento unisce dedizione, tradizione e vita di paese, confermandosi come uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale. La banda invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere questo momento di festa e musica insieme.

L'ingresso è aperto a tutti.