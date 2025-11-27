 / Eventi

Demonte, la banda musicale festeggia Santa Cecilia con i nuovi musicisti sul palco

Sabato 29 novembre il tradizionale concerto al teatro parrocchiale. Debutto per gli allievi della scuola di banda che saliranno sul palco per la prima volta

La banda musicale di Demonte si prepara a celebrare la propria patrona. Sabato 29 novembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, il complesso bandistico tornerà a esibirsi nel teatro parrocchiale con il tradizionale concerto annuale, un appuntamento che ogni anno scalda il cuore della comunità.

Per i musicisti non si tratta di una semplice esibizione: è il risultato di mesi di impegno, prove serali e passione condivisa. Nel teatro parrocchiale si respirerà la consueta atmosfera familiare, fatta di attesa, sorrisi e di quel silenzio carico di emozione che precede le prime note.

Quest'anno la serata avrà un significato ancora più speciale. Sul palco saliranno infatti anche i nuovi componenti, allievi della scuola di banda che negli ultimi mesi hanno imparato a suonare e che vivranno per la prima volta l'emozione del Concerto di Santa Cecilia accanto al resto del complesso bandistico. Un momento particolarmente significativo per i giovani musicisti, che rappresentano la continuità e il futuro della tradizione bandistica demontese.

L'appuntamento unisce dedizione, tradizione e vita di paese, confermandosi come uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale. La banda invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere questo momento di festa e musica insieme.

L'ingresso è aperto a tutti.

