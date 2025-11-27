"La Cura": due documentari alla Casa di Riposo di Cherasco

Si è svolto mercoledì 26 novembre, presso la Casa di Riposo di Cherasco, l’evento annuale inserito nel progetto “La Cura”, iniziativa promossa dal Comune di Cherasco in collaborazione con il Lions Club Cherasco. Il progetto, sostenuto da una convenzione rinnovata ogni anno tra le due realtà, ha l’obiettivo di offrire momenti di attenzione, benessere e valorizzazione sociale a gruppi di cittadini cheraschesi, con un particolare riguardo alle fasce più fragili della comunità.

L’edizione di quest’anno prevede la proiezione di due documentari del regista Remo Schellino, autore noto per la sua capacità di raccontare storie locali, tradizioni, memoria collettiva e frammenti di vita quotidiana con uno sguardo profondo e umano. Le due proiezioni (una è fissata per il prossimo gennaio) sono state scelte perché permettono agli ospiti della Casa di Riposo di rivivere atmosfere familiari, luoghi cari e testimonianze del territorio, favorendo dialogo, condivisione e ricordi.

Durante il pomeriggio erano presenti i vertici della Casa di Riposo cheraschese, rappresentanti del Comune e del Lions Club, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo un impegno concreto verso chi necessita di più attenzione. L’evento ha rappresentato un momento semplice ma prezioso, capace di unire generazioni e rafforzare il senso di comunità.

Il Comune di Cherasco e il Lions Club Cherasco rinnovano il proprio ringraziamento alla direzione e al personale della Casa di Riposo per l’accoglienza e la collaborazione, e al regista Remo Schellino per la disponibilità e la sensibilità artistica.