Roccabruna festeggia i 25 anni del suo centro parrocchiale di Sacra Famiglia con un "puzzle speciale"

Un importante anniversario si avvicina per la comunità di Roccabruna: la Parrocchia Sacra Famiglia si prepara infatti a celebrare i suoi primi 25 anni.

Questo edificio non è solo un complesso di mattoni, ma il cuore pulsante delle attività associative e pastorali della comunità. Qui avvengono gli incontri di catechismo, gli appuntamenti dell'Oratorio, feste di comunità, la celebrazione delle Sante Messe ed i vari momenti di preghiera durante l’anno.

Sognato, voluto e costruito dall’allora parroco don Eligio, inaugurato un quarto di secolo fa, l'edificio ha visto crescere generazioni di roccabrunesi ed è diventato un luogo di accoglienza e di crescita per la comunità intera.

Per celebrare questi 25 anni, i festeggiamenti sono già iniziati in occasione della Festa Patronale Estiva, con un concorso artistico che ha visto varie rappresentazioni del centro parrocchiale Sacra Famiglia. Ora, invece, sta per prendere avvio un’altra bellissima iniziativa: il Puzzle Speciale.

SIMBOLISMO, PARTECIPAZIONE ED ATTESA

Durante la celebrazione delle domeniche d'Avvento, a tutti i presenti verrà distribuito un piccolo pezzo del puzzle. Ognuno rappresenterà un anno di vita del Centro Parrocchiale, ma anche il contributo di ogni singola persona alla sua storia. Raccogliendo tutti i pezzi durante le quattro domeniche, la comunità potrà ricomporre l'immagine finale: sarà una sorpresa, un omaggio al traguardo dei 25 anni della struttura.

“L'iniziativa vuole essere un modo per ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla costruzione, a tenere vivo e a far crescere questo prezioso luogo di aggregazione - spiegano dalla Parrocchia - È un invito a riscoprire insieme il valore di questo luogo come ‘casa della comunità’, sotto la protezione della Sacra Famiglia. Insieme, ricostruiremo la nostra storia per guardare con speranza al futuro!".

La Parrocchia invita tutti a partecipare alle Sante Messe d'Avvento e a prendere parte a questo gioco di memoria e comunità.

