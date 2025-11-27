 / Eventi

"Tartufi e Barolo": il Rotary Club Alba raccoglie 4.000 euro per il Fondo Capone

Solidarietà e convivialità al galà benefico di Montelupo Albese a sostegno delle vittime di calamità naturali

Rosalyne Tricetti, Philippe Tricetti, Franco Allario, Giulia Gai, Piera Arata (Presidente del Rotary Club Alba), Marina Calosso, Luigi Minasso, Lorenzo Gallo

Domenica 23 novembre si è tenuto il tradizionale galà del Rotary Club Alba “Tartufi e Barolo- Il gusto della solidarietà”, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese.

Il pranzo benefico è stato inventato da Lorenzo Gallo nel 2018 per raccogliere fondi per sostenere le famiglie vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. L’anno successivo è stata la volta del Rotary Campus, l’iniziativa rivolta ai giovani disabili, mentre nel 2021 il Rotary Club Alba ha acquistato degli Shelterbox per Haiti; nel 2022 il ricavato è confluito nel service distrettuale a supporto alle piccole medie imprese (prevalentemente agricole) che erano state fortemente danneggiate dalla alluvione nelle Marche e sostenerle nella ripresa.

L’anno scorso è stata sostenuta, in collaborazione con il Comune di Alba, l’associazione La Carovana, che si occupa di sostegno alle persone disabili e le loro famiglie, dopo l’episodio di vandalismo contro la loro sede. L’anno scorso il contributo è destinato al service internazionale Shelterbox, un'iniziativa per portare un aiuto immediato e concreto a chi aveva perso la propria casa per catastrofi naturali o guerre.

Quest’anno il ricavato del galà, detratte le spese, è stato destinato al Fondo Interdistrettuale di Solidarietà Capone che costituisce una riserva finanziaria per consentire di intervenire con tempestività in soccorso di persone o imprese che venissero a trovarsi improvvisamente in condizioni di grave disagio economico e psicologico a causa di calamità naturali (terremoti, alluvioni, esondazioni, …)

[Franco Allario, Maurizio Giacosa, Luigi Minasso, Piera Arata (Presidente del Rotary Club Alba)]

Il pranzo, molto partecipato con ospiti dalla Liguria, Piemonte, Francia e Ucraina, ha riunito le eccellenze del territorio: un tartufo di notevole qualità, raccolto da Stefano Drocco e da trifolai di fiducia, l’ottimo Barolo della cantina Piazzo e l’Alta Langa e il Barolo Chinato di Terre di Barolo.

Il galà “Tartufi e Barolo” è la prima puntata di una trilogia gastronomica rotariana, che comprende la Bagna caoda di Canelli (29 novembre) e il Gran Bollito risorgimentale di Asti (18 gennaio), come sempre a scopo benefico.

Graditi ospiti del galà sono stati Antonietta Fenoglio, past governor del Distretto 2031 e membro del Rotary Club Torino Contemporanea, Philippe Tricetti, past governor del distretto 1730, Paolo Tricotti, console onorario del Cile a Monaco, Davide Eboli, sindaco di Ceres, Marina Calosso, presidente Rotary Canelli-Nizza, Giulia Gai, staff distrettuale e rappresentante del club di Asti e Corrado Poggi, presidente Rotary Genova Centro Storico.  Presente anche Lorenzo Gallo, assistente distrettuale del gruppo Alba, Langhe e Roero.

Nutrita la presenza dei soci dei Rotary Club Beaulieu Cote d'Azur, Beausoleil, Canelli-Nizza, Genova Centro Storico, Genova Est, Genova Sud-Ovest, Genova Golfo Paradiso, Genova Lanterna, Genova Nord, Chiavari-Tigullio, Savona, Ovada del Centenario, Torino, Torino Contemporanea, Torino Nord- Est Crocetta e Kobelyaki (Ucraina), nonché il Lions Club Alessandria Host.

Il galà è stato introdotto da un’animazione teatrale illustrante il lavoro del trifolao, realizzato dagli attori piemontesi Oscar Barile e Marilena Biestro. A seguire, sotto la magistrale conduzione del socio Maurizio Giacosa, si è tenuta l’asta di tartufi, vini pregiati e olio; si ringraziano gli sponsor Cantine Piazzo, Terre di Barolo, Pio Cesare, Cantina Ratti, Cantine Moretti, e l’olio Goccia d’Oro.

Un ringraziamento speciale a Franco Allario e Marina Piazzo, delle Cantine Piazzo, che hanno offerto generosamente il Barolo del galà.

L’evento è stata una occasione di incontro e di amicizia che ha permesso il rafforzamento dei legami tra i club e che, soprattutto ha permesso di fare del bene, con una importante elargizione di 4mila euro al Fondo Capone.

[Stefano Drocco, Piera Arata, Franco Allario, Maurizio Giacosa, Lorenzo Gallo]

cs

