Giornata contro la violenza sulle donne: gli studenti del Liceo Arimondi di Savigliano si fanno promotori di un momento di riflessione

La cosa più significativa è che l’iniziativa è partita proprio dalle studentesse, accolta poi con entusiasmo e partecipazione da tutto il corpo studentesco. In pochi giorni, al Liceo Arimondi, si è organizzato un momento di riflessione aperto a tutti gli allievi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna.

Senza retorica, con semplicità e sincerità, le rappresentanti di Istituto Rebecca e Silvia hanno letto un passo tratto dal romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone. L’introduzione ha ricordato agli studenti, anche ai più giovani appena giunti al liceo, che la storia narrata dalla scrittrice napoletana si ispira a quella di Franca Viola, la prima donna in Italia ad aver rifiutato pubblicamente il matrimonio riparatore. La giovane, nata ad Alcamo nel 1947, aveva respinto la proposta di “paciata” del suo aggressore, che l’aveva rapita e violentata. All’epoca lo stupro era ancora considerato un reato contro la morale e non contro la persona.

Molto è cambiato da allora, ma secondo gli studenti resta ancora tanto da fare. Tra i momenti più intensi dell’incontro, la lettura della poesia scritta da Joseph e interpretata da Lorenzo, accompagnata dalla chitarra di Alessandro. Attraverso le parole dell’autore, il messaggio che parte dal liceo saviglianese è chiaro: non ignorare mai i segnali di violenza, fisica o psicologica, che ancora oggi feriscono tante donne.

L’ANGELO MORENTE

di Joseph Astesano

E scorre sangue, scuro, metallico,

tra quei vicoli dimenticati da Dio,

mentre grida spaccano la notte,

urla troppo strazianti

per essere di gioia,

pensieri troppo freddi per essere di ghiaccio.

E la gente ascoltava,

oh sì che sentiva

e piangeva o rideva

come se fosse stata una sinfonia

come qualcosa di interessante

a cui assistere,

perché il mondo è così:

vuole spettacolo.

“Chissà cosa sarà,

un uccello?”.

Tutti sapevano fin troppo bene

cosa stesse succedendo:

“Grida di gioia, di sicuro”

dicevano

e se ne lavavano le mani, come Pilato.

E seguendo quel sentiero di dolore

nel labirinto grigio di crimini

tra l’immondizia del mondo,

si sarebbe vista una ragazza,

bella,

bellissima,

se non fosse per gli occhi vitrei

di pensieri sciolti

e paure

ormai svanite.

Con gli ondulati capelli

sparsi su quel lerciume

e il viso in su,

verso la luce della luna, filtrata dallo smog,

a cercare qualcosa.

Forse una speranza o una via d’uscita,

forse qualcosa di bello

in quel mondo pieno di merda,

forse a guardare quel Dio mai esistito

che l’aveva abbandonata

mentre piano piano la vita

le sfuggiva di mano

e una lacrima, lentamente,

le rigava il viso,

ormai disfatto.

Sì,

era una ragazza bellissima,

se non fosse stato per le

undici pugnalate che le costellavano il petto

da cui sgorgavano ancora

piccoli rivoli rossi di

sangue vivace, acceso

come il suo grande cuore

ormai sfibrato dal terrore

che le aveva regalato il mondo.

“Io lo amo” diceva.

Un primo schiaffo.

“È stata solo una volta,

non succederà più” si diceva.

E dopo un occhio nero.

“Nonostante tutto gli voglio bene, sì”.

All’ospedale.

“Io ho paura” ma quelle parole

non le pronunciava:

erano soffocate da orrori impensabili.

Sì,

era una ragazza bellissima

e come tutte le cose belle nel mondo

veniva oppressa.

Veniva zittita.

Alzi la voce una volta

e ti ritrovi una costellazione addosso,

piccoli buchi neri,

peggiori di quelli che le risucchiavano

l’anima.

Sì,

lei era un angelo

e come ogni angelo era destinata

a precipitare.

Forse con la sua morte

potrà abbandonare gente

troppo infima per lei,

posti troppo di merda,

per la sua presenza,

emozioni troppo forti

per una regina così delicata.

Il sangue puro e lucido

rifletteva il cielo,

forse la sua casa fin da principio.

Forse con la sua morte,

quell’uomo sarà condannato

per aver ucciso

un angelo.