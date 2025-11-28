Granda Lavoro, successo per l'"Open Day On Tour" in provincia di Cuneo

L’edizione 2025 di Granda Lavoro “Open Day On Tour” ha confermato l’interesse e la partecipazione attiva di candidati e aziende del territorio, grazie a un format itinerante che ha coinvolto le sedi Confcommercio di Bra il 30 ottobre, Savigliano il 6 novembre, Alba il 13 novembre e Cuneo il 20 novembre.

Il collaudato format proposto da Granda Lavoro - Agenzia per i servizi al lavoro di Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo - ha attirato candidati attenti e interessati, che sono stati coinvolti in diversi momenti strutturati sulle esigenze del mondo del lavoro e contestualizzati nell’attuale momento storico. L’obiettivo dell’evento è creare un punto d’incontro dinamico e accessibile tra chi cerca lavoro e chi cerca personale, offrendo strumenti concreti per orientarsi, crescere professionalmente e cogliere nuove opportunità nel mercato del lavoro di oggi.

[L'evento "Open Day On Tour" di Granda Lavoro che si è svolto a Bra il 30 ottobre]

Le giornate dell’Open Day si sono svolte in due distinti momenti. La mattina è stata dedicata a laboratori tematici e attività formative, diversificate in base alle sedi: dalla narrazione autentica di sé e delle proprie competenze, alle strategie più efficaci di ricerca attiva del lavoro; dalla creazione di un curriculum personalizzato, alla comunicazione digitale consapevole; fino all’orientamento ai nuovi strumenti, all’intelligenza artificiale e alla simulazione dei colloqui. I partecipanti hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e operatori qualificati in un contesto pratico e collaborativo.

Il cuore dell’evento è stato, come sempre, il Job Speed Date, svoltosi nel pomeriggio in ogni tappa del tour. Un momento di incontro diretto tra aziende e candidati, pensato per ridurre le distanze e favorire un contatto immediato e informale. Attraverso brevi colloqui mirati, le imprese hanno potuto conoscere nuovi profili e valutare competenze e potenzialità, mentre i partecipanti hanno avuto l’opportunità di presentarsi, raccontarsi e scoprire nuove prospettive professionali. Un format che continua a rivelarsi particolarmente apprezzato dalle aziende, grazie alla rapidità, all’efficacia e all’autenticità dello scambio.

[L'evento "Open Day On Tour" di Granda Lavoro che si è svolto ad Alba il 13 novembre]

Anche l’edizione 2025 è stata inserita nel contesto del Progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), avviato nell’ambito del PNRR, un programma che prevede percorsi di accompagnamento, formazione e riqualificazione per facilitare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in transizione professionale.

Il successo dell'iniziativa si fonda sulla solidità e sull'esperienza di Granda Lavoro, che dal 2014, anno di costituzione, offre un ventaglio completo di servizi alle imprese e ai lavoratori: attivazione di tirocini, ricerca e selezione del personale, orientamento al lavoro, supporto alla stesura del curriculum e tutte le attività afferenti alle politiche attive del lavoro. L'Agenzia può contare su una banca dati importante e differenziata, capace di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende del territorio con professionalità e tempestività.

[L'evento "Open Day On Tour" di Granda Lavoro che si è svolto a Saviglaino il 6 novembre]

«L’evento – commenta il presidente dell’Agenzia Danilo Rinaudo – è stato un importante momento di approfondimento e apprendimento e si connota sempre più come un’occasione immancabile per un pubblico desideroso non soltanto di trovare un’occupazione, ma anche di approcciare nel modo corretto il contesto economico e il mondo del lavoro».

«L'Open Day si conferma un appuntamento connotato da vivacità e concretezza nell’approcciare il tema occupazionale ed è per questo molto atteso da una platea di persone sempre più nutrita – afferma Silvia Anselmo, vice presidente di Granda Lavoro -. I partecipanti hanno l’opportunità di toccare con mano la realtà del mondo del lavoro, senza filtri e con efficacia. Inoltre, rendere itinerante il progetto ha reso il servizio – sia a chi cerca un impiego, sia alle aziende che lo offrono - più capillare e vicino alle esigenze del pubblico, confermando un consenso per l’iniziativa che la rende replicabile anche nelle prossime edizioni».