Savigliano: trasporto autonomo di studenti con disabilità, aperto il bando contributi

Il Comune di Savigliano, anche per l'anno scolastico 2025/2026, concederà un contributo economico per il trasporto scolastico a favore di famiglie di studenti con disabilità, privi di autonomia. Come negli anni precedenti, si intende in tal modo coprire in modo forfettario le spese sostenute per il trasporto realizzato dalle famiglie in autonomia, con mezzi propri.

Il bando è stato aperto lunedì, 24 novembre, e verrà chiuso lunedì 22 dicembre alle 17.

I requisiti richiesti per beneficiare del contributo prevedono che lo studente sia iscritto e frequenti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, a Savigliano o in un altro Comune (sono escluse le scuole secondarie di secondo grado), che sia affetto da disabilità fisica, psichica o sensoriale, e che sia trasportato a scuola con un mezzo privato del nucleo familiare.

«La presentazione della certificazione Isee minorenni, in corso di validità, del nucleo familiare dello studente – precisano dall'Ufficio scuola del Municipio – è richiesta non come requisito di accesso al contributo, bensì esclusivamente per stilare la graduatoria degli ammessi al beneficio».

Il Comune procederà infatti all'istruttoria delle domande arrivate, verificandone la completezza e la regolarità. E sulla base delle richieste ammissibili, sarà poi formulata un'apposita graduatoria, secondo l’ordine crescente relativo al valore della Certificazione Isee minorenni presentata insieme alla domanda.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 33.303 euro. Il contributo per ogni studente arriverà ad un massimo di 1.000 euro, in base al numero delle domande che perverranno. «I contributi – concludono dal Municipio – saranno assegnati ai beneficiari fino all’esaurimento delle risorse disponibili».