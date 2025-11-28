Malore fatale nel centro di Bagnolo Piemonte: addio a Gianmauro Rubiolo, 54 anni

È Gianmauro Antonio Rubiolo, 54 anni, residente a Envie, l’uomo deceduto nel pomeriggio di ieri, 27 novembre, nel centro di Bagnolo Piemonte, in cui si era recato per delle commissioni. Il malore lo ha colpito all’improvviso nei pressi del peso pubblico, tra piazza San Pietro e il municipio.

Alcuni passanti hanno raccontato di averlo visto accasciarsi a terra senza preavviso. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 purtroppo non è servito: all’arrivo dei soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare.

Rubiolo era un agricoltore molto conosciuto ad Envie dove il fratello di Franco è consigliere comunale di maggioranza. Viveva nella sua cascina in località Sant’Angelo insieme alla compagna Giovanna, originaria di Torre Pellice, dove la coppia soggiornava saltuariamente.

Il sindaco di Envie, Roberto Mellano, lo ricorda con parole colme di affetto: “Gran lavoratore, brava persona, sempre disponibile e dal grande cuore. Era amico di tutti in paese. A nome dell’amministrazione comunale esprimo al consigliere Franco Rubiolo, alla mamma Maria e ai familiari le nostre condoglianze”.

Gianmauro lascia la mamma Maria, la compagna Giovanna, il fratello Franco, la cognata Paola, il nipote Gabriele, la zia Silvana, i cugini e tutti i parenti. Il rosario sarà recitato domenica 30 dicembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Marcellino a Envie. Nella stessa chiesa saranno celebrati i funerali lunedì 1° dicembre alle 15, con partenza dalla Cappella di Sant’Angelo di Envie.

La salma è esposta nelle camere mortuarie dell’Ospedale di Saluzzo.