Alba: ultimo appuntamento della 48ª Stagione di Musica da Camera con il Quartetto Giovanni Mosca

Giovedì 4 dicembre, alle 21, nella sala storica del Teatro sociale “G. Busca” di Alba, l’ultimo appuntamento della 48ª Stagione di Musica da Camera organizzata dal Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” con il Quartetto Giovanni Mosca.

Le protagoniste della serata: Claudia La Carrubba (violino), Laura Ferrara (viola), Lidia Mosca (violoncello) ed Elisa Ferrara (pianoforte), oltre all’impegno e la dedizione per l’insegnamento, svolgono un’intensa attività concertistica esibendosi in diverse formazioni di musica da camera ed orchestrale.

Il Quartetto Giovanni Mosca, per archi e pianoforte, nasce con l’intento delle musiciste di ricordare il rinomato Maestro, essendone le dirette discendenti.

La Stagione di Musica da Camera di Alba nasce sin dalla prima edizione con l’iniziativa e la direzione artistica del Maestro Giovanni Mosca, fondatore del Civico Istituto Musicale “L. Rocca”, del quale è stato stimatissimo Direttore per oltre un decennio.

Il programma del concerto “Dialogo musicale senza tempo” è un dialogo tra epoche e stili, un incontro tra il passato e il presente che celebra la continua evoluzione del linguaggio musicale. In programma composizioni per pianoforte ed archi di W. A. Mozart, L. A. Le Beau, A. Ferrara e G. Mahler.

L’ingresso è libero.