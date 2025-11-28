Azzurro Donna organizza il primo evento a Cuneo: "Il cuore delle donne"

Straordinaria partecipazione al primo evento organizzato da Azzurro Donna di Cuneo, il movimento femminile interno a Forza Italia, che intende promuovere la partecipazione delle donne alla politica, al mondo del lavoro e della famiglia, dal titolo “Il cuore delle donne”. Tanto che ad un certo punto della serata gli organizzatori hanno dovuto avvisare con un cartello sulla porta di ingresso che, per motivi di sicurezza, non era più possibile accedere alla sala. Quando si dice “Buona la prima”.

“È stato davvero un grande successo, che è andato oltre ogni nostra aspettativa - dice soddisfatta la referente provinciale di Azzurro Donna Isabella Bodino -, raggiunto grazie alla collaborazione di tutto il gruppo e delle relatrici che hanno conquistato la platea con argomenti di grande interesse e commoventi”.

Con un messaggio video, ha aperto la serata con i suoi saluti, il presidente della Regione Piemonte, in veste di vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio: “Mi complimento con la referente Provinciale Isabella Bodino e Laura Menardi referente cittadina, e tutte le donne del movimento femminile Azzurro Donna per questo evento e per aver saputo coinvolgere così tante persone. Il cuore è un organo vitale che da sempre ci affascina per tutto ciò che rappresenta e che va oltre la sua funzione di mantenerci in vita. Per questo credo sia un argomento interessante e soprattutto ideale per dare inizio a tutta una serie di incontri che saranno organizzati in futuro”.

“La grande partecipazione a questo evento - sottolinea Isabella Bodino - dimostra che le donne se fanno squadra sono in grado di raggiungere obiettivi importanti. La salute non ha colore politico, così come non ha bandiera il diritto di tutte noi ad avere pari diritti, pari opportunità rispetto agli uomini. Questa sera abbiamo fatto un grande passo avanti in questa direzione e adesso andiamo avanti spedite, con la consapevolezza che possiamo arrivare lontano. Ringrazio per il supporto e la fiducia il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e il segretario provinciale degli Azzurri Franco Graglia”.

Ha chiuso i lavori il segretario provinciale di FI, Graglia: “Complimenti a tutte per l’organizzazione. Questa sera, anche gli uomini che sono in sala, hanno imparato cose nuove ed interessanti. Credo molto nel movimento Azzurro Donna, perché conosco bene le grandi potenzialità dell’universo femminile e voi ne siete la dimostrazione concreta. Invito le donne ad iscriversi al movimento, a partecipare alle riunioni e alle serate, perché questa è una delle strade per raggiungere, insieme, grandi obiettivi”.

Seguitissimi gli interventi delle relatrici: Roberta Rossini, primario di cardiologia, ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo che ha aperto l’evento parlando di: “Leadership femminile e medicina di genere”. E poi Chiara Violino, docente di Scienze naturali: “Psicosomatica del cuore, quando il corpo ti parla” e Yasmine Khreiwesh, musicista e musicoterapista ha intrattenuto la platea con “Flauto e cuore, la musica diventa terapia”. L’intervento di Donatella Signetti, giornalista, scrittrice, docente - assente per un sopraggiunto impegno improrogabile - sul tema: La sacralità di abitare un cuore di donna”, è stato letto da Isabella Bodino.

“Azzurro Donna - prosegue la referente provinciale Isabella Bodino - si propone di affrontare le problematiche femminili sotto molti punti di vista, creando altri eventi, proponendo anche cambiamenti alle leggi regionali e nazionali. Ascoltando le necessita delle donne nella città di Cuneo e in provincia, cercando soluzioni ai loro problemi. Mi spiace molto per per chi non ha potuto entrare, ma la sala era gremita oltre la capienza. Grazie per la grande partecipazione".

"L'obiettivo - conclude Bodino - è quello di creare uno spazio fisico e mentale dove noi donne possiamo confrontarci, condividere e creare insieme appuntamenti come questo, che sanno dare risposte non scontate a dubbi e problematiche tipiche del mondo femminile. Stiamo già pensando al prossimo evento, che si terrà in primavera. Ma per organizzarlo abbiamo lasciato ad ogni partecipante una cartolina con un sondaggio sugli argomenti che vorrebbero fossero trattati. Io credo fermamente nella forza delle donne che quando si uniscono posso raggiungere qualsiasi obiettivo".

“Unitevi a noi, insieme faremo la differenza nella nostra città ma non solo”.