Con luci e fuochi di artificio si illumina domani "Il tuo Natale a Saluzzo"

Domani, sabato 29 novembre, si apre il calendario de "Il tuo Natale a Saluzzo 2025" con le aperture dei negozi e gli eventi natalizi.

La novità dell'anno sono i fuochi pirotecnici di San Chiaffredo, che, posticipati causa maltempo, andranno ad illuminare la notte di S. Andrea chiudendo la giornata della Fiera di Sant'Andrea o dei "pocio" (domani mattina al Foro Boario la meccanica, il vivaismo e i piccoli animali) e traghettando dritto nel programma di Natale.





Da tradizione, appunto, si accende il grande albero con le luminarie a stella della città ( più numerose e a luce calda) alle 17:30 presso il rialzo Piazza Garibaldi, mentre il centro sarà animato dalla musica di Prisma Banda dalle 16:30.

I fuochi alle 19,45 al Foro Boario saranno a cura di PiroG Pirotecnica di Ghibaudo, campioni italiani 2020 della specialità.

"Il tuo Natale a Saluzzo è firmato dal Comune e Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e Zona, e CCN, con il Distretto del commercio Terre del Monviso.

Saranno cinque i weekend dedicati allo shopping, anche quest’anno inaugurati dalla 4ª edizione di "Negozi in strada - Black Edition" domani, sabato 29 novembre, che proseguiranno poi domenica 30 novembre tutto il giorno.

"Penso sempre alla comunità della nostra Saluzzo come a una grande famiglia allargata - afferma il sindaco Franco Demaria - Per questo il Natale e il periodo delle festività sono, per la città e per tutto il territorio delle Terre del Monviso, un momento di incontro, di scambio, di felicità e di cura degli affetti. Ognuno di noi lo vive nel proprio privato; noi, come

Amministratori comunali pro tempore, lo viviamo per la cittadinanza. Ed è così che a Saluzzo, come in una famiglia, ognuno dà il meglio per rendere il Natale un periodo magico e speciale".

"Ci sarà un vasto programma di attrazioni, una illuminazione completa delle vie per una città bella e al massimo del suo splendore, dove ci sarà la possibilità di conciliare il divertimento sia per grandi che per piccini, con l'opportunità di fare acquisti e regali per amici e parenti, oltre a rinnovare e ricordare la tradizione del presepe con la rappresentazione che si terrà in piazza Vineis e nel centrale corso Italia, in collaborazione con la Comunità Cenacolo", Aggiunge Gianpiero Bravo, assessore al Commercio.

Anche il centro storico, in piazza Castello, avrà la sua capanna di Natale e gli ulivi illuminati.

I mercatini e le domeniche

Domenica 7 dicembre tantissime proposte firmate CCN - SALUZZO mentre lunedì 8 dicembre i Mercatini del Natale invaderanno la Città di Saluzzo. Protagonisti nuovamente gli artigiani intagliatori, i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare i regali del natale.

Domenica 14 dicembre, la proposta raddoppia. Tra Saluzzo e Castellar, infatti, tantissimi i momenti per arricchire la giornata dello shopping prima del Natale.

In collaborazione con il COMITATO DEL FORNO, il mercatino del natale animerà Castellar, lungo le vie degli Spaventapasseri, dalle 9 del mattino. Non solo un’occasione per i pensieri di Natale, ma anche una giornata ricca di appuntamenti. Falegnami e sculture, prodotti del territorio e piccole sorprese. Per chiudere in bellezza, ritornano i “fuochi” con uno spettacolo pirotecnico prodotto da PiroG Pirotecnica di Ghibaudo “Campione italiano 2020”.

Anche a Saluzzo tante belle idee da non perdere tra giochi, musica e, ovviamente, i negozi aperti.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).



Sabato 20 e domenica 21 dicembre, a Saluzzo la Comunità Cenacolo (sabato sera e domenica pomeriggio) porterà il Presepe Vivente attraverso uno spettacolo che vuole al contempo narrare una storia, quella della natività, ma anche raccontare maestranze e antichi mestieri, proporre il saper fare degli abitanti della Comunità che ha sede nella collina saluzzese e che come Cooperativa opera in tanti e diversi settori, tra i quali il legno, il ferro e gli allestimenti. Sempre domenica, in Duomo sarà protagonista la Corale Tre

Valli in concerto.

Il presepe e il contest fotografico

Per tutto il mese il via al contest fotografico per amatori - da un’idea di Eraldo Barale condivisa da Ascom, CCN e Fondazione Amleto Bertoni, e il Presepe di Piazza Vineis costruito dai ragazzi della Comunità Cenacolo.