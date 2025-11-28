Nataleone è arrivato in stazione: la mascotte Ascom apre ufficialmente il via ai primi appuntamenti delle feste fossanesi

Puntuale come un orologio svizzero. Era atteso in stazione e non si è fatto attendere. Nataleone è sceso infatti nella giornata odierna al binario della stazione ferroviaria di Fossano per donare un senso di unione con la cittadinanza e il commercio locale, evidenziandone i valori comunitari in vista di questo Natale.

Come già annunciato lunedì scorso 24 novembre in occasione della conferenza stampa in Comune, il leone “made in Fossano” è giunto in città vestito a festa per allietare le giornate di grandi e piccini.

Ha ricevuto i primi simbolici abbracci dal sindaco Dario Tallone, dalla vice sindaca Donatella Rattalino e dal promotore dell’economia a km 0 fossanese, il presidente Ascom Mauro Giaccardi. Durante la sua presenza, quindi per tutte le feste, il pimpante animale parteciperà a due importanti iniziative: “Abbraccia il commercio locale” e “Abbracciami Leone”. La prima per incentivare e difendere l’economia locale, con una strenna natalizia scelta in una delle attività presenti sotto i portici di via Roma o comunque del territorio fossanese. La seconda, invece, è legata a tutti coloro che vorranno farsi immortalare con il singolare felino che girerà per negozi e per la città.

Mauro Giaccardi, presidente Ascom, ha voluto ribadire il sostegno in questo Natale al commercio fossanese: “Nessuna piattaforma commerciale on line potrà cancellare le luci e le manifestazioni natalizie di Fossano, che si possono solo vivere con mano. Diamo valore al commercio fossanese e comprate nei nostri negozi per sostenere tutti gli ottimi esercenti locali”.

La ricca rassegna “Un Dolce Natale 2025”, con l’arrivo di Nataleone, è dunque pronta a partire con i suoi primi e attesi appuntamenti, che vedranno la città animarsi con mercatini, spettacoli e la tradizionale accensione delle luminarie.

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, commenta così l’avvio della rassegna: "‘Un Dolce Natale’ è la nostra grande festa di comunità, che quest'anno torna con un programma ricco di tradizione e riflessione. La domenica del 30 novembre, con l'accensione dell'Albero in Largo degli Eroi, rappresenta il momento in cui ufficialmente accendiamo il cuore della nostra città in vista del Natale. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni, alle Fondazioni e agli sponsor che, lavorando insieme, rendono possibile questa magnifica rassegna che unisce le famiglie e valorizza il nostro centro storico”.

I PRIMI APPUNTAMENTI DI FESTA

Domenica 30 novembre

La rassegna prende il via domenica 30 novembre con un pomeriggio interamente dedicato alla festa e alla comunità:

Dalle 15 Mercatino di Natale dei bambini, a cura del Centro Famiglie e del Comune di Fossano. I più piccoli saranno protagonisti con un mercatino speciale lungo Via Roma (nel tratto da Via dell’Annunziata a Bastione). Un’occasione per trovare creazioni artigianali e sostenere le iniziative del territorio.

Alle 17 l’accensione dell'albero e delle luci di Natale: il momento più atteso si terrà in Largo degli Eroi. L'evento si aprirà con l’emozionante esibizione del gruppo degli Sbandieratori e Musici Principi d’Acaja, seguita dal conto alla rovescia per l’accensione ufficiale dell'Albero e di tutte le Luci di Natale che illumineranno la città. L'iniziativa è promossa da Comune di Fossano, Ascom Fossano e Proloco Fossano.

Non mancherà il Villaggio di Natale con degustazioni: a scaldare i presenti in Largo degli Eroi, la Pro loco Fossano curerà il Villaggio di Natale con la distribuzione gratuita di panettone, cioccolata calda e tè per tutti.

Martedì 2 dicembre

Il programma prosegue martedì 2 dicembre con un importante appuntamento culturale e sociale che si terrà alle 20:45. In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il Teatro I Portici ospiterà lo spettacolo “Disabile? Chi?”. La Compagnia teatrale Gli Instabili porterà in scena una rappresentazione che invita alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema dell'inclusione. Il Comune di Fossano invita tutti a partecipare a questi primi momenti di festa per condividere lo spirito natalizio e supportare le attività del territorio.