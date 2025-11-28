Si apre la stagione natalizia a Vernante: ghiaccio, mercatini ed eventi per tutta la famiglia

Domenica 30 novembre, alle ore 14:00, Vernante darà ufficialmente il via alla stagione invernale con l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Le vie del paese si animeranno anche con i mercatini diffusi, perfetti per scoprire prodotti tipici, idee regalo e oggetti artigianali che rendono speciale questo periodo dell’anno.

La nuova stagione sul ghiaccio sarà accompagnata da un programma ricco di eventi pensati per famiglie, bambini e tutti gli amanti dell’atmosfera natalizia. Il paese si prepara a trasformarsi in un piccolo villaggio delle feste, dove ogni giornata avrà qualcosa da offrire.

Il 14 e il 21 dicembre i bambini potranno vivere un momento magico: portare la propria letterina a Babbo Natale e pattinare insieme agli elfi dalle 15:30 alle 17. Sarà un pomeriggio semplice, divertente e pieno di sorrisi.

Il 28 dicembre torna uno degli appuntamenti più amati dai più piccoli: la sessione di trucca bimbi, sempre dalle 15:30 alle 17, con colori, fantasia e tanti volti trasformati in personaggi delle feste.

Dal 4 al 6 gennaio, invece, la protagonista sarà la Befana. I bambini potranno pattinare con lei e ricevere i dolcetti, sempre nella fascia 15:30–17. Un modo leggero e giocoso per chiudere le vacanze natalizie.

Il 6 gennaio ci sarà anche la premiazione della “Befana più bella”, un momento divertente che ogni anno coinvolge grandi e piccoli in un clima festoso e familiare.

L’inaugurazione e gli eventi delle settimane successive renderanno Vernante un luogo accogliente e vivace, dove tradizione e divertimento si incontrano.

Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale.

