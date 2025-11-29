La Polizia di Frontiera della provincia di Cuneo ha salutato Tiziana Prin [FOTO e VIDEO]

La Polizia di Frontiera della provincia di Cuneo ha salutato ieri il Comandante del Posto di Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi – Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Tiziana Prin che lascia il servizio dopo 39 anni trascorsi in servizio nella Polizia di Stato.

Per inquadrare la cerimonia in una cornice ad altro valore simbolico, è stato schierato un picchetto d’onore per salutare il passaggio del Sostituto Commissario all’ingresso della caserma di Limone Piemonte, Reparto provinciale della specialità di frontiera, con il passaggio in rassegna sotto le suggestive luci di lampeggianti ed il suono squillante delle sirene di polizia.

(GUARDA IL VIDEO)

Il Dirigente del Settore – dr Martino Giorgio Santacroce - ha tenuto ad elogiare la figura del suo Vice Dirigente, facendo emergere le sue grandi doti morali e la sua naturale predisposizione all’assunzione di responsabilità, valorizzando la sua elevata professionalità e l’instancabile impegno in preziose attività per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in particolare in qualità di Comandante del Posto Polizia di Frontiera Aerea di Cuneo Levaldigi laddove, coordinando in maniera eccellente uomini e mezzi, ha migliorato i servizi di prevenzione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale, conseguito pregevoli risultati in attività di Polizia Giudiziaria e contribuito fattivamente al coordinamento con gli altri enti aeroportuali per la gestione della sicurezza, anche in materia di antiterrorismo.

Un video ha ritracciato la storia professionale del Sostituto Commissario Tiziana Prin, piemontese di nascita, arruolatasi in polizia nel 1986 e assegnata al termine del corso di formazione a Roma presso la Scuola Tecnica di Polizia, per poi lavorare sempre nella capitale presso la criminalpol e presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, collaborando con i massimi vertici, tra cui il compianto Prefetto Antonio MANGANELLI, Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

La dssa Tiziana PRIN è poi approdata nella sua provincia di origine, dove ha svolto servizio prima presso la Questura di Cuneo, per poi ricoprire l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Postale e infine Comandante del Posto Polizia di Frontiera aerea di Levaldigi.

La cerimonia istituzionale, alla presenza di colleghi ed amici, è stata onorata dalla presenza del Direttore della 1^ Zona Polizia di Frontiera per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – dr. Michele SOLE che ha consegnato la targa di Commiato, quale espressione di gratitudine da parte della Polizia di Stato. Era presente anche il Signor Questore di Cuneo – dr. Carmine Rocco GRASSI, il Direttore ENAC per i Nord Ovest, il Sindaco di Limone Piemonte, oltre ad altri funzionari della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Un augurio speciale va alla collega Tiziana PRIN da tutto il personale del Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte che la ricorderà sempre con affetto e stima.