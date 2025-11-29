"Al museo in famiglia": tre giornate speciali a Cherasco con il Mago Sales

Il museo della magia di Cherasco è anche e soprattutto un luogo di incontro, in cui sperimentare la magia, in primis come gioco e, di conseguenza, come forma di comunicazione e di comunione di sentimenti, in particolare quelli della meraviglia e del sogno.

È un invito ad aprire “insieme” la porta dei sogni e dei valori che rendono bella la vita, anche se immaginari.

“L’essenziale è invisibile agli occhi” dice il Piccolo Principe alla volpe e a tutti coloro che varcano il portone del museo della magia di Cherasco. È come immergersi in un mondo dimenticato, ma essenziale, perché le cose più importanti non si vedono, si sentono con il cuore. Per comprendere davvero la vita, bisogna imparare a guardare “insieme” oltre le apparenze e ad ascoltare ciò che non si vede — l’amore, l’amicizia, la bellezza invisibile delle emozioni e… tutto questo è magia.

L’invito a vivere la magia insieme è avvalorato da due importanti motivazioni

1. Il Natale prossimo. Per entrare insieme in questa magia verrà allestita, come ogni anno, una mostra dei presepi dal mondo: più di duecento presepi dai cinque continenti che si potranno ammirare in una sala guarnita con le grandi foto degli spettacoli di mago Sales in giro per il mondo davanti a centinaia di migliaia di bambini. Don Silvio ha dedicato la sua vita, regalando sorrisi ai bambini della terra e, anche ora, non smette di dichiarare che chi salva un bambino, aiuta un pezzo di cielo a illuminare il mondo.

2. Invito alla solidarietà verso i bambini delle guerre e nelle guerre. Intanto parte del biglietto di ingresso viene destinato a questo progetto di solidarietà della Fondazione Mago Sales. In particolare il museo sta aiutando i bambini della parrocchia del Divin Redentore a Gaza, attraverso padre Romanelli. A fianco della sala dei presepi è stata allestita una sala dedicata ai progetti di solidarietà del museo con una ricca mostra missionaria. Qui potete prendere informazioni su come dare un vostro contributo di solidarietà e lasciare la vostra mail per ricevere aggiornamenti sulle prossime manifestazioni del museo della magia.

IMPORTANTE

Inviare la prenotazione, via mail, a eventi@museodellamagia.it