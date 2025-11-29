Domenica 30 novembre (con orario 10-12 e 15-18) riprende l’iniziativa “ultima domenica del mese ai musei di Robilante”.

Il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).