Cronaca | 30 novembre 2025, 08:45

Muore in moto davanti alla sua abitazione di Vezza d'Alba: la vittima è Roberto Patta

Questo il nome del 62enne deceduto nel pomeriggio di ieri. Da chiarire la dinamica

E' Roberto Patta l'uomo di 62 anni che ieri, nel pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto a terra mentre manovrava il suo scooter davanti alla sua abitazione a Vezza d'Alba, in via Della Rocca. 

Erano le 17 circa. Non è chiaro cosa sia successo. Ad un certo punto sarebbe caduto. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Da capire se abbia accusato un malore o se sia scivolato, con conseguenze fatali, durante lo spostamento del mezzo. 

Sul posto anche i carabinieri di Alba e Corneliano per gli accertamenti del caso.

bs

