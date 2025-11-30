Muore in moto davanti alla sua abitazione di Vezza d'Alba: la vittima è Roberto Patta

E' Roberto Patta l'uomo di 62 anni che ieri, nel pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto a terra mentre manovrava il suo scooter davanti alla sua abitazione a Vezza d'Alba, in via Della Rocca.

Erano le 17 circa. Non è chiaro cosa sia successo. Ad un certo punto sarebbe caduto. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Da capire se abbia accusato un malore o se sia scivolato, con conseguenze fatali, durante lo spostamento del mezzo.

Sul posto anche i carabinieri di Alba e Corneliano per gli accertamenti del caso.