Agrinorcineria Piemontese apre ad Alba: la carne con i fiori arriva nella capitale delle Langhe

Agrinorcineria Piemontese sta per inaugurare il suo quinto punto vendita in Piazza E. Pertinace 10, portando nella capitale del tartufo la sua filosofia unica: allevare e lavorare in modo artigianale carni di altissima qualità, con un'attenzione particolare al benessere animale e alla sostenibilità ambientale.

Una storia di famiglia e tradizione

La storia di Agrinorcineria Piemontese inizia nel secondo dopoguerra a Levaldigi e continua oggi con la terza generazione, che ha scelto di investire sulla tradizione riavviando l'allevamento bovino di femmine piemontesi. L'azienda, certificata Coalvi (Consorzio di Tutela della Razza Piemontese), ha fatto della filiera corta e della vendita diretta al consumatore il suo punto di forza.

La "Carne con i Fiori": quando la natura fa la differenza

È questa l'innovazione che caratterizza Agrinorcineria Piemontese: la "Carne con i Fiori". Dai prati collinari del Piemonte arrivano il fieno e i fiori di campo che nutrono esclusivamente le femmine di Razza Piemontese allevate dall'azienda. Un ritorno al passato per ritrovare la qualità di una volta.

I fiori non sono un semplice dettaglio: rappresentano un'alimentazione naturale e ricca che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche uniche. Questo metodo di allevamento, che richiama le pratiche tradizionali quando gli animali pascolavano liberi sui prati fioriti, permette di ottenere una carne di grande eleganza, dal sapore autentico e genuino.

Il risultato è una carne senza compromessi: le caratteristiche genetiche della Razza Piemontese, unite all'alimentazione con fieno e fiori di campo, garantiscono un ridotto contenuto di colesterolo e un livello di grasso molto basso, senza rinunciare al gusto pieno e alla tenerezza.

Il manifesto di una scelta responsabile

L'Agrinorcineria Piemontese si fonda su principi chiari: coltivazioni sane e tradizionali, nessun animale a stabulazione fissa (superficie a disposizione di ogni animale superiore ai parametri europei riguardanti il benessere animale), solo foraggi a chilometro zero, antibiotic free negli ultimi 90 giorni, e un valore assoluto dato all'artigianalità della lavorazione. Ogni prodotto racconta una storia di rispetto per l'ambiente, per gli animali e per il consumatore.

Non solo carne: salumi d'autore

Accanto alle carni, il nuovo negozio di Alba offrirà anche i salumi tradizionali dell'azienda, insaccati e legati a mano utilizzando esclusivamente budelli naturali, secondo ricette originali piemontesi tramandate dai nonni. La stagionatura avviene in celle dove temperature e umidità vengono monitorate quotidianamente, utilizzando solo suini italiani accuratamente selezionati.

Il nuovo punto vendita di Piazza E. Pertinace 10 ad Alba rappresenta un'opportunità per scoprire o riscoprire il gusto autentico della tradizione piemontese, dove la qualità non è mai un compromesso.

Apertura il 3 dicembre 2025