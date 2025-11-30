"Il Giardino d'inverno": la Lipu di Cuneo accoglie i cittadini per scoprire nidi artificiali e mangiatoie

Sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 15, il Giardino naturale Lipu di Viale Angeli, 81 apre le porte per l'evento "Il Giardino d'inverno", un pomeriggio dedicato alla scoperta dei nidi artificiali e delle mangiatoie invernali, strumenti essenziali per proteggere e nutrire gli uccelli durante i mesi più rigidi dell'anno.

Nel corso dell'evento, i volontari della Lipu illustreranno le caratteristiche dei nidi artificiali presenti nel giardino e procederanno alla loro apertura e al censimento delle specie che li utilizzano. Ogni nido verrà controllato, pulito e sottoposto a manutenzione, per poi essere ricollocato sulle piante. In questo modo, gli uccelli avranno a disposizione rifugi sicuri dove trovare protezione durante i mesi invernali, fino alla prossima primavera quando potranno utilizzarli per la deposizione delle uova e l'allevamento dei piccoli.

Una parte importante del pomeriggio sarà dedicata anche alle mangiatoie invernali, fondamentale fonte di cibo e proteine per i piccoli passeriformi che vivono negli ambienti urbani e limitrofi. In un periodo in cui la natura offre poche risorse – soprattutto insetti – queste strutture rappresentano un aiuto concreto per la sopravvivenza dell'avifauna locale.

I volontari Lipu saranno a disposizione del pubblico per fornire utili suggerimenti pratici su come gestire piccole mangiatoie nel proprio giardino o sul balcone di casa, permettendo a chiunque di contribuire attivamente alla protezione degli uccelli.

L'evento si terrà anche con tempo nuvoloso, purché non piova.