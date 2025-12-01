Bra, cordoglio per la morte di Giovanni Ferrero, storico sacrestano del Santuario

Ha chiuso gli occhi circondato dall’affetto della moglie Giovanna e del figlio Lino. Giovanni Ferrero aveva 91 anni. I funerali saranno celebrati a martedì 2 dicembre, alle ore 10, nella chiesa di San Giovanni Battista. Il Rosario sarà recitato lunedì 1° dicembre, alle ore 18, presso la Casa Funeraria “Lusso & Racca” (strada Falchetto, 61/b).

Sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto all’amatissimo sacrestano del Santuario della Madonna dei fiori, missione compiuta in modo sempre attento, fino a quando l’età e la salute glielo hanno permesso.

Uomo di fede, una fede cristallina che ha professato fino all'ultimo respiro. Non apparenza ma sostanza, generosità, disponibilità per chiunque avesse bisogno. Faceva le cose in silenzio e sapeva ascoltare, dono rarissimo in questa società dove tutti parlano.

Era una persona umile, semplice. In casa l’immagine della Madonna dei Fiori per devozione, per amore, per guardare in alto dove il cielo è fatto di stelle.