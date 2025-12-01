Novello, auto si capotta sulla Sp58: conducente illesa

Attimi di apprensione poco dopo le 13, sulla Sp58, a Novello, dove un’auto si è capottata finendo sul fianco in mezzo alla carreggiata.

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Dogliani, che hanno trovato la conducente già fuori dall’abitacolo e in buone condizioni. L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza del veicolo, con lo scollegamento della batteria e il ripristino dell’area. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Segnalato nella stessa fascia oraria anche un secondo lieve incidente nella zona di Dogliani, senza conseguenze rilevanti.