Incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, intorno alle 8, a Sommariva Perno sulla strada provinciale 241 all'incrocio con la frazione San Giuseppe.
Automobilista perde il controllo della propria vettura e finisce fuori strada capottandosi. Non sono stati coinvolti altri mezzi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure al conducente ferito lievemente, che è stato trasportato all'ospedale di Verduno per gli accertamenti del caso a titolo precauzionale.
Al lavoro per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco di Alba, insieme ai Carabinieri di Sommariva del Bosco per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
In Breve
lunedì 01 dicembre
domenica 30 novembre
sabato 29 novembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Storie di montagna
Attualità
Cronaca | 01 dicembre 2025, 09:39
Sommariva Perno, auto capottata in frazione San Giuseppe: conducente ferito lievemente
Trasportato in ospedale a Verduno per accertamenti. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri
Incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, intorno alle 8, a Sommariva Perno sulla strada provinciale 241 all'incrocio con la frazione San Giuseppe.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?