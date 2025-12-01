 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 09:39

Sommariva Perno, auto capottata in frazione San Giuseppe: conducente ferito lievemente

Trasportato in ospedale a Verduno per accertamenti. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Immagine di repertorio

Incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, intorno alle 8, a Sommariva Perno sulla strada provinciale 241 all'incrocio con la frazione San Giuseppe. 

Automobilista perde il controllo della propria vettura e finisce fuori strada capottandosi. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure al conducente ferito lievemente, che è stato trasportato all'ospedale di Verduno per gli accertamenti del caso a titolo precauzionale.

Al lavoro per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco di Alba, insieme ai Carabinieri di Sommariva del Bosco per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Redazione

