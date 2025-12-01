San Giacomo di Busca pronta a svelare il suo presepe

Il 6 dicembre alle ore 15 a San Giacomo di Busca su iniziativa dei massari e dei componenti del Comitato Festeggiamenti del Quartiere verrà inaugurato il presepio realizzato dagli "Amici di San Giacomo" con un momento di convivialità e di amicizia presso la Cappella di San Giacomo al quale tutti sono invitati.

All'inaugurazione saranno presenti i bambini che frequentano l'oratorio parrocchiale accompagnati dagli animatori e da un sacerdote parrocchiale. Oltre alla scoperta del presepio, arricchito quest'anno da un bel numero di statuine meccaniche, verranno proiettati i documentari "Il Presepe Biblico di Porto San Giorgio" e "Umanità e stupore nell'arte del Presepe Napoletano".

Al termine seguirà un momento di intrattenimento dei bambini e di Festa a cura del mitico Giangi Giordano e da....Babbo Natale.