Eventi | 01 dicembre 2025, 16:15

San Giacomo di Busca pronta a svelare il suo presepe

L'inaugurazione nella cappella il prossimo 6 dicembre a cui seguirà la proiezione di due documentari

San Giacomo di Busca pronta a svelare il suo presepe

Il 6 dicembre alle ore 15 a San Giacomo di Busca su iniziativa dei massari e dei componenti del Comitato  Festeggiamenti del Quartiere verrà inaugurato il presepio realizzato dagli "Amici di San Giacomo" con un momento di convivialità e di amicizia presso la Cappella di San Giacomo al quale tutti sono invitati.

All'inaugurazione saranno presenti i bambini che frequentano l'oratorio parrocchiale accompagnati dagli animatori  e da un sacerdote parrocchiale. Oltre alla scoperta del presepio, arricchito quest'anno da un bel numero di statuine meccaniche, verranno proiettati i documentari "Il Presepe Biblico di Porto San Giorgio"  e "Umanità e stupore nell'arte del Presepe Napoletano".

Al termine  seguirà un momento di intrattenimento dei bambini e di Festa a cura del mitico Giangi Giordano e da....Babbo Natale.

c.s.

