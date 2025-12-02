Cordoglio a Sommariva Perno per la scomparsa di Giuseppe Gobino

È deceduto, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, Giuseppe Gobino, 58 anni ex dipendente Miroglio in pensione.

Conosciuto e molto attivo nel sociale, Gobino ricoprì nei primi anni duemila la carica di presidente del circolo Acli di Valle Rossi ed era sempre presente alle manifestazioni del paese.

L’amministrazione comunale di Sommariva Perno porge le più sentite condoglianze alla famiglia, per voce del sindaco Stefano Rosso: “Conoscevo Giuseppe da sempre, era un mio grande amico e un punto di riferimento per la frazione di Valle Rossi. Una brava persona che si prestava volentieri per gli altri, a cui ero molto legato e che mancherà alla nostra comunità”.

Giuseppe Gobino lascia il nipote Manuel, la cognata Michela, la zia Caterina, cugini, amici, parenti e conoscenti. La preghiera di commiato si terrà questa sera, martedì 2 dicembre, alle ore 20.30, nella parrocchia dello Spirito Santo a Sommariva Perno.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15, nella stessa chiesa, con partenza dalla 'Residenza Annunziata' alle ore 14.40.